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22 09 2021 09:08

Зеленський взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генасамблеї ООН

76-та сесія Генеральної асамблеї ООН присвячена питанням протидії пандемії коронавірусу, а також збереження довкілля – паралельно відбуватиметься декілька великих міжнародних форумів щодо зміни клімату та захисту навколишнього середовища
Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй.
Зеленський взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генасамблеї ООН Фото: ОП
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
 
На відкритті сесії виступили генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, президент 76-ї сесії Генасамблеї ООН Абдулла Шахід, Президент Бразилії Жаїр Болсонару та Президент США Джозеф Байден.
 
Виступ глави Української держави на загальних дебатах Генасамблеї ООН відбудеться 22 вересня.
 
76-та сесія Генеральної асамблеї ООН присвячена питанням протидії пандемії коронавірусу, а також збереження довкілля – паралельно відбуватиметься декілька великих міжнародних форумів щодо зміни клімату та захисту навколишнього середовища.
 
Щорічні загальні дебати розпочинаються 21 вересня й триватимуть до 27 вересня. У другий день загальнополітичної дискусії, 22 вересня, паралельно відбудеться засідання високого рівня, присвячене 20-й річниці Дурбанської декларації та Програми дій. На 28 вересня заплановане засідання високого рівня, приурочене до відзначення Міжнародного дня боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.
 

Фото: ОП
 
Генеральна асамблея є головним дорадчим органом ООН. До неї входять представники всіх держав – членів Організації, кожна з яких має один голос. Рішення з важливих питань, як-от питання миру й безпеки або прийому нових членів, вимагають більшості у дві третини голосів. У 1946 році у складі Генасамблеї була 51 держава, зараз – 193.
 
Як повідомлялося, 20 вересня Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку.
 
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