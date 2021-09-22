ПОЛІТИКА ФОТОПрезидент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй.
Фото: ОППідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
22 09 2021 09:08
Зеленський взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генасамблеї ООН
76-та сесія Генеральної асамблеї ООН присвячена питанням протидії пандемії коронавірусу, а також збереження довкілля – паралельно відбуватиметься декілька великих міжнародних форумів щодо зміни клімату та захисту навколишнього середовища
Фото: ОП
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
На відкритті сесії виступили генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, президент 76-ї сесії Генасамблеї ООН Абдулла Шахід, Президент Бразилії Жаїр Болсонару та Президент США Джозеф Байден.
Виступ глави Української держави на загальних дебатах Генасамблеї ООН відбудеться 22 вересня.
76-та сесія Генеральної асамблеї ООН присвячена питанням протидії пандемії коронавірусу, а також збереження довкілля – паралельно відбуватиметься декілька великих міжнародних форумів щодо зміни клімату та захисту навколишнього середовища.
Щорічні загальні дебати розпочинаються 21 вересня й триватимуть до 27 вересня. У другий день загальнополітичної дискусії, 22 вересня, паралельно відбудеться засідання високого рівня, присвячене 20-й річниці Дурбанської декларації та Програми дій. На 28 вересня заплановане засідання високого рівня, приурочене до відзначення Міжнародного дня боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.
Фото: ОП
Генеральна асамблея є головним дорадчим органом ООН. До неї входять представники всіх держав – членів Організації, кожна з яких має один голос. Рішення з важливих питань, як-от питання миру й безпеки або прийому нових членів, вимагають більшості у дві третини голосів. У 1946 році у складі Генасамблеї була 51 держава, зараз – 193.
Як повідомлялося, 20 вересня Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку.
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