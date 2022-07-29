ФОТОПрезидент Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими до Дня Сил спеціальних операцій Збройних сил України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
29 07 2022 14:13
Зеленський зустрівся з українськими військовими
У День Сил спеціальних операцій ЗСУ зустрівся з нашими військовими. Ви робите все, щоб ворог не мав спокою на нашій землі. Дякую за службу! Пишаємося нашими воїнами ССО
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Про це голова держави повідомив у Телеграмі.
"У День Сил спеціальних операцій ЗСУ зустрівся з нашими військовими. Ви робите все, щоб ворог не мав спокою на нашій землі. Дякую за службу! Пишаємося нашими воїнами ССО", - написав Президент.
Як повідомлялося, сьогодні в Україні відзначається День Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це відносно нове офіційне військове свято започатковане указом Президента 26-го липня 2016 року.
День встановлений для сприяння подальшому розвитку національних військових традицій, військово-патріотичного виховання молоді та її готовності до захисту Батьківщини. Того ж дня глава держави підписав закон, яким завершився процес створення та визначений правовий статус Сил спеціальних операцій.
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