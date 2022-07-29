Зеленський зустрівся з українськими військовими

У День Сил спеціальних операцій ЗСУ зустрівся з нашими військовими. Ви робите все, щоб ворог не мав спокою на нашій землі. Дякую за службу! Пишаємося нашими воїнами ССО

"У День Сил спеціальних операцій ЗСУ зустрівся з нашими військовими. Ви робите все, щоб ворог не мав спокою на нашій землі. Дякую за службу! Пишаємося нашими воїнами ССО", - написав Президент.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні відзначається День Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це відносно нове офіційне військове свято започатковане указом Президента 26-го липня 2016 року.

День встановлений для сприяння подальшому розвитку національних військових традицій, військово-патріотичного виховання молоді та її готовності до захисту Батьківщини. Того ж дня глава держави підписав закон, яким завершився процес створення та визначений правовий статус Сил спеціальних операцій.