Згорілі ліси у Туреччині видно з космосу
Знімки оприлюднило міноборони Туреччини, повідомляє "Укрінформ".
"Супутники-розвідники з високою роздільною здатністю Göktürk-1 та Göktürk-2 зняли лісові пожежі та результати боротьби з вогнем у Манавгаті та Мармарисі з космосу", - повідомило міноборони.
Фото: Укрінформ
На фото видно значні руйнування, спричинені вогнем, який перетворив ліси на попелища.
Фото: Укрінформ
Лісові пожежі в Туреччині вирують вже тиждень. Загалом у боротьбі з вогнем загинуло 8 людей.
Фото: Укрінформ
30 липня два пожежні літаки Держслужби надзвичайних ситуацій України прибули до Туреччини для гасіння осередків лісових пожеж.
Фото: Укрінформ
Міністерство закордонних справ України закликало громадян України утриматися від поїздок до туристичних регіонів Туреччини, де вирують лісові пожежі.
Нагадаємо, що у Туреччині лісові пожежі дісталися готелів, туристів евакуюють на пляжі
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