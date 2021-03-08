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ВІДПОЧИНОК ФОТО
03 08 2021 15:41

Згорілі ліси у Туреччині видно з космосу

Лісові пожежі в Туреччині вирують вже тиждень
Турецькі супутники-розвідники з космосу сфотографували наслідки лісових пожеж на півдні та південному заході країни.
Згорілі ліси у Туреччині видно з космосу Фото: Укрінформ

Знімки оприлюднило міноборони Туреччини, повідомляє "Укрінформ".

"Супутники-розвідники з високою роздільною здатністю Göktürk-1 та Göktürk-2 зняли лісові пожежі та результати боротьби з вогнем у Манавгаті та Мармарисі з космосу", - повідомило міноборони.

Фото: Укрінформ

На фото видно значні руйнування, спричинені вогнем, який перетворив ліси на попелища.

Фото: Укрінформ

Лісові пожежі в Туреччині вирують вже тиждень. Загалом у боротьбі з вогнем загинуло 8 людей.

Фото: Укрінформ

30 липня два пожежні літаки Держслужби надзвичайних ситуацій України прибули до Туреччини для гасіння осередків лісових пожеж.

Фото: Укрінформ

Міністерство закордонних справ України закликало громадян України утриматися від поїздок до туристичних регіонів Туреччини, де вирують лісові пожежі.

Нагадаємо, що у Туреччині лісові пожежі дісталися готелів, туристів евакуюють на пляжі

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