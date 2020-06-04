Жорсткий карантин в Україні: яка ситуація на вулицях Києва та Львова – фото, відео

Від сьогодні, 6 квітня, в Україні посилили умови карантину. Відтепер виходити на вулицю можна лише у масках та не більш ніж двох людей.

Київ

За інформацією кореспондентки 24 каналу, нині парки та сквери Києва майже порожні, зустріти можна лише людей, які вигулюють собак.

На в'їзді до Гідропарку перебуває багато правоохоронців, які контролюють дотримання карантину. Однак не обійшлося й без порушників, так, зранку поліції вдалось затримати двох людей, які хотіли пройти на спортивний майданчик та не мали при собі документів.

Дивіться відео про дотримання карантину у Києві:

Окрім цього, любителі спорту організували протест через закриття Гідропарку. Один з учасників навіть провів трансляцію у фейсбуці під час суперечки з правоохоронцями.

Львів

На вулицях Львова попри жорсткий карантин багато людей перебувають як на центральних вулицях містах, так і в парках. Деякі з них навіть не знають про нові обмеження.

Дивіться відео про ситуацію на вулицях Львова:

Посилення карантинних заходів: що змінилось

Від 6 квітня виходити на вулицю можна не більш ніж удвох. Виняток – супровід дітей віком до 14 років.

Усі обов'язково мають ходити в масках, а при собі мати документи.

Заборонено проводити час на спортивних та дитячих майданчиках, а також у парку. Виняток – якщо вигулюєте собаку.

Гуляти з дітьми при цьому можна, але не в людних місцях.

В обов'язковій самоізоляції відтепер мають бути усі, хто старший 60-ти років. Щонайдалі на 2 кілометри можуть виходити лише ті пенсіонери, яким нікого попросити купити їм їжу чи ліки.

За порушення правил карантину українцям загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Нагадаємо, що від сьогодні у Києві заборонено перебувати у громадських містах без захисних масок та починає діяти ще низка потиепідемічних обмежень.