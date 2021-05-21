Жителі прифронтових Авдіївки й Торецька отримали гуманітарний вантаж від Латвії

Гуманітарна допомога, зібрана Латвійською Республікою для жителів українського Донбасу, прибула до місця призначення в прифронтових містах Торецьк і Авдіївка (Донецька обл.), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляє прес-служба Національної гвардії України, гуманітарний вантаж, загальна маса якого становить близько 10 тонн, містить одяг для дітей і дорослих, медичне обладнання і меблі для медзакладів.

Зокрема, нове обладнання отримала центральна міська лікарня Торецька - єдина в місті.

Фото: Національна гвардія України

"Нам привезли ліжка. Мультифункціональні ліжка, які нам дуже потрібні, тому що ті, які зараз у нас, у жалюгідному стані. Оновлення піде в неврологічне відділення", - зазначив керівник лікарні Сергій Халаїмов.

Вантаж, який прибув до Авдіївки, передали військово-цивільній адміністрації. Далі речі будуть розподілені між тими місцевими жителями, які її потребують.

У НГУ нагадують, що раніше в Краматорську відбулося передання гуманітарного вантажу, сформованого за ініціативою Збройних сил Латвійської Республіки й зібраного силами спонсорів і волонтерських організацій європейських країн для жителів прифронтових населених пунктів Донбасу.