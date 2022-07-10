Житлове містечко для українців відкрили у Данії

У Копенгагені за участі посла України Михайла Видойника відбувся урочистий захід з нагоди відкриття нового житлового містечка для тимчасового розміщення вимушених переселенців з України.

Про це йдеться на Facebook Посольства України в Данії.

За повідомленням, наразі місцева влада Копенгагена опрацьовує питання додаткового надання тимчасового житла для понад 1 тисячі українських переселенців.

Під час заходу з вітальним словом до присутніх звернулися Лорд-мер м.Копенгаген Софі Хесторп Андерсен, мер м.Копенгаген з питань зайнятості та інтеграції Єнс-Крістіан Люткен, Посол України Михайло Видойник, а також Голова комітету Amager Øst Сюзанна Меллер.

"Михайло Видойник подякував керівництву Копенгагена за зусилля, які місцева влада докладає для допомоги українцям і, говорячи про важливість забезпечення їх тимчасовим житлом, наголосив, що тут українцям раді, оскільки Копенгаген – це місто, відоме своєю відкритістю та толерантністю", – йдеться в дописі.

Під час зустрічі з Лорд-мером Посол також обговорив перспективи укладення Угоди про побратимські відносини між Києвом та Копенгагеном.

Крім того, у рамках урочистого відкриття містечка відбувся "Job Bazar", де українці мали змогу отримати необхідну інформацію щодо працевлаштування та пошуку роботи в Копенгагені.