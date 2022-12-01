ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОКомпанія Sega представила в Японії персональний комп'ютер, який може розганятися до серйозної швидкості – 100 км/год. Радіокероване шасі з комп'ютером на борту навіть не намагалися замаскувати під якусь машину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
12 01 2022 11:46
Зі швидкістю 100 км/год: Sega створила найшвидший персональний комп'ютер у світі
Зі швидкістю 100 км/год: Sega створила найшвидший персональний комп'ютер у світі
Фото: twitter.com/SEGA
Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на PC Watch.
Японська компанія назвала свій незвичайний проект найшвидшим персональним комп'ютером у світі. Він створений в тісній співпраці з компаніями Intel і ASRock. Випробування моделі проходили на одному з японських гоночних автодромів.
Зі швидкістю 100 км/год: Sega створила найшвидший персональний комп'ютер у світі.
Шасі несе на собі корпус з процесором Intel Core i9-12900k, відеокартою Radeon RX6900, картою оперативної пам'яті на 32 гігабайти і накопичувачем SSD на два терабайти. Комп'ютер в нехитрому прямокутному корпусі поставили на радіокероване шасі.
Зі швидкістю 100 км/год: Sega створила найшвидший персональний комп'ютер у світі
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Візок має пружинну підвіску і гумові бампери, які повинні пом'якшувати контакт машини з цінним вантажем. Розіграш незвичайного комп'ютера відбувся 5 січня в Японії між покупцями ігрового онлайн-магазину Sega.
Нагадаємо, що у США навушники Apple AirPods допомогли знайти викрадений автомобіль. Їх місце розташування вдалося вистежити завдяки вбудованому трекеру.
Раніше ми повідомляли, що Mazda оснастить свої машини посадковим майданчиком для дрона. Дрон може запускатися з мініатюрної вертолітного майданчика, встановленої на задньому склі.
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