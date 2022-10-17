Зірки та хмари в сузір’ї Оріона показав Hubble

Самі об’єкти HH 1 та HH 2 розташовані майже за 1 250 світлових років від Землі.

Зазначається, що HH 1 — це сяюча хмара над яскравою зіркою у верхньому правому куті цього зображення, а HH 2 — хмара в нижньому лівому куті.

Хоча обидва об’єкти Гербіга-Аро видимі на знімку, молода зоряна система, відповідальна за їхнє створення, закутана густими хмарами пилу в центрі цього зображення.

На фотографії можна побачити потік газу від однієї з цих зірок, що витікає з центральної темної хмари у вигляді яскравого струменя. Яскрава зірка між цим струменем і хмарою HH 1 колись вважалася джерелом цих струменів, але тепер відомо, що це неспоріднена подвійна зірка, яка утворилася поблизу.

Об'єкти Гербіга-Аро є невеликими зонами туманностей, які пов'язані з молодими зірками. Вони утворюються, коли газ, викинутий ними, взаємодіє з навколишніми хмарами з газу та пилу на швидкості кілька сотень кілометрів на секунду. Об'єкти Гербіга-Аро характерні для областей формування зірок; інколи вони спостерігаються біля поодиноких зірок — витягнутими вздовж їх осі обертання.