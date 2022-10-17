ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОКосмічний телескоп NASA/ESA Hubble завдяки камері Wide Field Camera 3 зробив світлину пари космічних об’єктів Гербіга-Аро, що знаходяться у сузір’ї Оріона.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакціюЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
17 10 2022 13:13
Зірки та хмари в сузір’ї Оріона показав Hubble
Фото: HI-News.ru
Про це повідомляє обсерваторія.
Самі об’єкти HH 1 та HH 2 розташовані майже за 1 250 світлових років від Землі.
Зазначається, що HH 1 — це сяюча хмара над яскравою зіркою у верхньому правому куті цього зображення, а HH 2 — хмара в нижньому лівому куті.
Хоча обидва об’єкти Гербіга-Аро видимі на знімку, молода зоряна система, відповідальна за їхнє створення, закутана густими хмарами пилу в центрі цього зображення.
На фотографії можна побачити потік газу від однієї з цих зірок, що витікає з центральної темної хмари у вигляді яскравого струменя. Яскрава зірка між цим струменем і хмарою HH 1 колись вважалася джерелом цих струменів, але тепер відомо, що це неспоріднена подвійна зірка, яка утворилася поблизу.
Об'єкти Гербіга-Аро є невеликими зонами туманностей, які пов'язані з молодими зірками. Вони утворюються, коли газ, викинутий ними, взаємодіє з навколишніми хмарами з газу та пилу на швидкості кілька сотень кілометрів на секунду. Об'єкти Гербіга-Аро характерні для областей формування зірок; інколи вони спостерігаються біля поодиноких зірок — витягнутими вздовж їх осі обертання.
Нагадаємо, що раніше Хаббл зробив знімок комети NEOWIS.
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