Зонд NASA показав неймовірні вихори на Юпітері

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

Космічний апарат зміг сфотографувати вихори на Юпітері завдяки камері JunoCam під час 43-го наближення до планети 5 липня цього року.

Зазначається, що ці потужні шторми можуть досягати понад 50 кілометрів у висоту та сотні кілометрів у ширину.

З’ясувати, як саме вони утворюються, є ключовим для розуміння атмосфери Юпітера, а також динаміки рідини та хімії хмар, які створюють інші атмосферні особливості планети.

Фото: www.jpl.nasa.gov

Вчених особливо цікавлять різні форми, розміри та кольори цих вихорів. Наприклад, циклони, які обертаються проти годинникової стрілки в північній півкулі та за годинниковою стрілкою в південній, і антициклони, які обертаються за годинниковою стрілкою в північній півкулі та проти годинникової стрілки в південній півкулі, мають дуже різні кольори та форми.

Як повідомлялося, космічний апарат Європейського космічного агентства (ESA) Mars Express сфотографував поверхню Марсу, яка схожа на Великий каньйон у США.