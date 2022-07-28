ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОКосмічний зонд Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Juno зробив світлину вихорів поблизу північного полюса Юпітера.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
28 07 2022 13:42
Зонд NASA показав неймовірні вихори на Юпітері
Фото: www.jpl.nasa.gov
Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).
Космічний апарат зміг сфотографувати вихори на Юпітері завдяки камері JunoCam під час 43-го наближення до планети 5 липня цього року.
Зазначається, що ці потужні шторми можуть досягати понад 50 кілометрів у висоту та сотні кілометрів у ширину.
З’ясувати, як саме вони утворюються, є ключовим для розуміння атмосфери Юпітера, а також динаміки рідини та хімії хмар, які створюють інші атмосферні особливості планети.
Фото: www.jpl.nasa.gov
Вчених особливо цікавлять різні форми, розміри та кольори цих вихорів. Наприклад, циклони, які обертаються проти годинникової стрілки в північній півкулі та за годинниковою стрілкою в південній, і антициклони, які обертаються за годинниковою стрілкою в північній півкулі та проти годинникової стрілки в південній півкулі, мають дуже різні кольори та форми.
Як повідомлялося, космічний апарат Європейського космічного агентства (ESA) Mars Express сфотографував поверхню Марсу, яка схожа на Великий каньйон у США.
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