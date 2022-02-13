Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО ВІДЕО

Alina Pash представлятиме Україну на Євробаченні-2022 піснею "Тіні забутих предків"

Я дякую! Я знаю, що зможу достойно представляти Україну, тому що я готова до цього
Співачка Alina Pash представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022 піснею "Тіні забутих предків".
Alina Pash представлятиме Україну на Євробаченні-2022 піснею "Тіні забутих предків" Фото: Укрінформ
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, переможця було визначено під час фіналу національного відбору у суботу ввечері.
 
"Я дякую! Я знаю, що зможу достойно представляти Україну, тому що я готова до цього", - сказала співачка.
 
Alina Pash - 28-річна співачка родом з с. Буштино, Закарпаття. Вона поєднує етнокультуру та сучасні мотиви, зокрема, хіп-хоп. Співачка свого часу брала участь у шоу «Х-фактор» у 2015 році. Лауреатка європейської музичної премії MMEA 2022.
 
 
Результати голосування нацвідбору залежали від голосів глядачів (50%) і журі (50%). Аліна Паш отримала 15 балів: 8 балів від журі та від 7 глядачів.
 
Не так давно у Мережі з'явилася інформація, що співачка виступала в окупованому Криму. Відомо, що 2015 року знаменитість дала концерт на весіллі українки. Люди пригадали інтерв'ю Паш Катерині Осадчій, де вона сказала, що перетнула кордон з Росії – летіла до Криму з Москви.
 
 
 
 
Прихильники конкурсу обурювалися та писали про порушення правил участі в Національному відборі. Невдовзі співачка пояснила, що не літала тоді на півострів, а їхала автобусом з України. 
 
 
 
 
А щодо інтерв'ю Осадчій, вона зазначила, що обмовилася, бо не правильно зрозуміла запитання.
 
 
 
Загалом участь у відборі взяли 8 учасників із 284 охочих, які подали заявки на участь. П'ятеро виконавців: Alina Pash, Barleben з м. Новоград-Волинський, Michael Soul з Республіки Білорусь, ROXOLANA з м. Львів та Wellboy з с. Грунь (Сумщина). Також за можливість представити нашу країну на Євробаченні змагалися три гурти: «Cloudness» із Наддніпрянщини, «Our Atlantic» з Умані та «Kalush Orchestra» з Прикарпаття.
 
Ведучими Національного відбору стали Маша Єфросініна, яка зайняла місце на головній сцені, та Тимур Мірошниченко. 
 
Журі національного відбору: співачка, переможниця «Євробачення-2016» з авторською піснею «1944» Джамала, співачка, яка представляла Україну на «Євробаченні-2006» та посіла 7 місце Тіна Кароль, а також український режисер, сценарист, радіоведучий та засновник радіо «Аристократи» Ярослав Лодигін.
 
Після того, як ведучі оголосили початок голосування, всі охочі проголосували за свого улюбленого виконавця за допомогою SMS-повідомлення із кодом учасника. Все це було підсумовано та сформувало рейтингову таблицю, за допомогою якої й визначили переможця.
 
Фінал 66-го пісенного конкурсу Євробачення відбудеться в італійському місті Турин на арені Pala Olimpico 14 травня 2022 року. Участь у конкурсі візьмуть представники 41 країни. Тема конкурсу - «Звуки краси» (The Sound of Beauty).
 
Виступ України запланований на 10 травня в першому півфіналі. Разом з Україною виступатимуть представники Албанії, Болгарії, Латвії, Литви, Молдови, Нідерландів, Словенії, Швейцарії, Австрії, Вірменії, Греції, Данії, Ісландії, Норвегії, Португалії, Росії та Хорватії.
 
Ведучі Євробачення-2022 стануть британський співак, володар титулу «Найкращий поп/рок-виконавець-2007» Міка, італійська співачка, неодноразова переможниця конкурсу «Ґреммі» Лаура Паузіні шоумен, ведучий італійської версії «X-Factor» Алессандро Каттелан.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 02 2022 11:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.