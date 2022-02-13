Alina Pash представлятиме Україну на Євробаченні-2022 піснею "Тіні забутих предків"

Я дякую! Я знаю, що зможу достойно представляти Україну, тому що я готова до цього

Співачка Alina Pash представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022 піснею "Тіні забутих предків".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, переможця було визначено під час фіналу національного відбору у суботу ввечері.

"Я дякую! Я знаю, що зможу достойно представляти Україну, тому що я готова до цього", - сказала співачка.

Alina Pash - 28-річна співачка родом з с. Буштино, Закарпаття. Вона поєднує етнокультуру та сучасні мотиви, зокрема, хіп-хоп. Співачка свого часу брала участь у шоу «Х-фактор» у 2015 році. Лауреатка європейської музичної премії MMEA 2022.

Результати голосування нацвідбору залежали від голосів глядачів (50%) і журі (50%). Аліна Паш отримала 15 балів: 8 балів від журі та від 7 глядачів.

Не так давно у Мережі з'явилася інформація, що співачка виступала в окупованому Криму. Відомо, що 2015 року знаменитість дала концерт на весіллі українки. Люди пригадали інтерв'ю Паш Катерині Осадчій, де вона сказала, що перетнула кордон з Росії – летіла до Криму з Москви.

Прихильники конкурсу обурювалися та писали про порушення правил участі в Національному відборі. Невдовзі співачка пояснила, що не літала тоді на півострів, а їхала автобусом з України.

А щодо інтерв'ю Осадчій, вона зазначила, що обмовилася, бо не правильно зрозуміла запитання.

Загалом участь у відборі взяли 8 учасників із 284 охочих, які подали заявки на участь. П'ятеро виконавців: Alina Pash, Barleben з м. Новоград-Волинський, Michael Soul з Республіки Білорусь, ROXOLANA з м. Львів та Wellboy з с. Грунь (Сумщина). Також за можливість представити нашу країну на Євробаченні змагалися три гурти: «Cloudness» із Наддніпрянщини, «Our Atlantic» з Умані та «Kalush Orchestra» з Прикарпаття.

Ведучими Національного відбору стали Маша Єфросініна, яка зайняла місце на головній сцені, та Тимур Мірошниченко.

Журі національного відбору: співачка, переможниця «Євробачення-2016» з авторською піснею «1944» Джамала, співачка, яка представляла Україну на «Євробаченні-2006» та посіла 7 місце Тіна Кароль, а також український режисер, сценарист, радіоведучий та засновник радіо «Аристократи» Ярослав Лодигін.

Після того, як ведучі оголосили початок голосування, всі охочі проголосували за свого улюбленого виконавця за допомогою SMS-повідомлення із кодом учасника. Все це було підсумовано та сформувало рейтингову таблицю, за допомогою якої й визначили переможця.

Фінал 66-го пісенного конкурсу Євробачення відбудеться в італійському місті Турин на арені Pala Olimpico 14 травня 2022 року. Участь у конкурсі візьмуть представники 41 країни. Тема конкурсу - «Звуки краси» (The Sound of Beauty).

Виступ України запланований на 10 травня в першому півфіналі. Разом з Україною виступатимуть представники Албанії, Болгарії, Латвії, Литви, Молдови, Нідерландів, Словенії, Швейцарії, Австрії, Вірменії, Греції, Данії, Ісландії, Норвегії, Португалії, Росії та Хорватії.

Ведучі Євробачення-2022 стануть британський співак, володар титулу «Найкращий поп/рок-виконавець-2007» Міка, італійська співачка, неодноразова переможниця конкурсу «Ґреммі» Лаура Паузіні шоумен, ведучий італійської версії «X-Factor» Алессандро Каттелан.

