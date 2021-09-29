Аmazon представив робота, який наглядає за тваринами й "патрулює" будинок

ін також може "патрулювати" будинок і надсилати власникам сповіщення, якщо виявить щось незвичайне

Американська компанія Amazon представила "розумного" робота Astro.

У компанії заявили, що робота можна дистанційно контролювати й використовувати, зокрема, для того, щоб наглядати за домашніми тваринами. Він також може "патрулювати" будинок і надсилати власникам сповіщення, якщо виявить щось незвичайне.

Фото: Amazon

Робот розуміє і голосові команди людей.

Зазначається, що доставки Astro розпочнуться пізніше цього року, але тільки у США. Стартова ціна для першої обмеженої партії екземплярів становитиме 999 доларів, проте пізніше вона зросте до 1 449 доларів.