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Аmazon представив робота, який наглядає за тваринами й "патрулює" будинок

ін також може "патрулювати" будинок і надсилати власникам сповіщення, якщо виявить щось незвичайне
Американська компанія Amazon представила "розумного" робота Astro.
Аmazon представив робота, який наглядає за тваринами й "патрулює" будинок Фото: Amazon
Про це повідомляє BBC.
 
У компанії заявили, що робота можна дистанційно контролювати й використовувати, зокрема, для того, щоб наглядати за домашніми тваринами. Він також може "патрулювати" будинок і надсилати власникам сповіщення, якщо виявить щось незвичайне.
 
Фото: Amazon
 
Робот розуміє і голосові команди людей.
 
 
Зазначається, що доставки Astro розпочнуться пізніше цього року, але тільки у США. Стартова ціна для першої обмеженої партії екземплярів становитиме 999 доларів, проте пізніше вона зросте до 1 449 доларів.
 
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29 09 2021 16:30
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