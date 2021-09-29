ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОАмериканська компанія Amazon представила "розумного" робота Astro.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аmazon представив робота, який наглядає за тваринами й "патрулює" будинок
ін також може "патрулювати" будинок і надсилати власникам сповіщення, якщо виявить щось незвичайне
Фото: Amazon
Про це повідомляє BBC.
У компанії заявили, що робота можна дистанційно контролювати й використовувати, зокрема, для того, щоб наглядати за домашніми тваринами. Він також може "патрулювати" будинок і надсилати власникам сповіщення, якщо виявить щось незвичайне.
Фото: Amazon
Робот розуміє і голосові команди людей.
Зазначається, що доставки Astro розпочнуться пізніше цього року, але тільки у США. Стартова ціна для першої обмеженої партії екземплярів становитиме 999 доларів, проте пізніше вона зросте до 1 449 доларів.
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