Апарат Curiosity зняв на відео рух хмар на Марсі

Про це повідомляє Space.com, передає Укрінформ.

Зазначається, що хмари проролітають над горою Шарп, ровер вимірював швидкість їхнього руху.

Рух хмар та їхніх тіней марсохід зняв 12 грудня 2021 року.

У NASA зазначили, що хмари рухаються на висоті близько 80 кілометрів від поверхні. На такій висоті дуже низька температура, ймовірно, що хмари складаються з діоксиду вуглецю, на відміну від нижчих хмар, що складаються з частинок водяного льоду.

В агентстві не уточнили, на якій швидкості рухаються хмари.