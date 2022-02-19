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Апарат Curiosity зняв на відео рух хмар на Марсі

В агентстві не уточнили, на якій швидкості рухаються хмари
Марсохід Curiosity зняв на відео рух хмар на Марсі.
Апарат Curiosity зняв на відео рух хмар на Марсі Фото: NASA/JPL-Caltech

Про це повідомляє Space.com, передає Укрінформ.

Зазначається, що хмари проролітають над горою Шарп, ровер вимірював швидкість їхнього руху.

Рух хмар та їхніх тіней  марсохід зняв 12 грудня 2021 року.

У NASA зазначили, що хмари рухаються на висоті близько 80 кілометрів від поверхні. На такій висоті дуже низька температура, ймовірно, що хмари складаються з діоксиду вуглецю, на відміну від нижчих хмар, що складаються з частинок водяного льоду.

В агентстві не уточнили, на якій швидкості рухаються хмари.

Нагадаємо, що китайський марсіанський зонд "Тяньвень-1" привітав китайський народ зі святом Весни (Чуньцзе) - традиційного китайського Нового року за місячним календарем - за допомогою відеоматеріалів, знятих селфі-відеокамерою орбітального апарату над Червоною планетою.

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19 02 2022 13:43
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