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Apple презентувала iPhone 13, нові AirPods та "розумний годинник"

Загалом Apple планує три великі презентації — наступні пройдуть у жовтні та листопаді
Apple презентувала 14 вересня нові смартфони iPhone 13, навушники AirPods 3 і нову версію "розумного годинника" Apple Watch Series 7.
Apple презентувала iPhone 13, нові AirPods та "розумний годинник" Фото: з вільного доступу
Презентацію демонстрували у записі через антиковідні обмеження. ЇЇ можна подивитися на офіційному youtube-каналі Apple.
 
 
На початку презентації було представлено трейлери нових серіалів та фільмів, які транслюватимуть на AppleTV+.
 
Ведучий стріму представив новий iPad.
 
Загалом Apple планує три великі презентації — наступні пройдуть у жовтні та листопаді. 
 
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15 09 2021 10:32
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