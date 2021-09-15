Apple презентувала iPhone 13, нові AirPods та "розумний годинник"

Загалом Apple планує три великі презентації — наступні пройдуть у жовтні та листопаді

Apple презентувала 14 вересня нові смартфони iPhone 13, навушники AirPods 3 і нову версію "розумного годинника" Apple Watch Series 7.

Презентацію демонстрували у записі через антиковідні обмеження. ЇЇ можна подивитися на офіційному youtube-каналі Apple.

На початку презентації було представлено трейлери нових серіалів та фільмів, які транслюватимуть на AppleTV+.

Ведучий стріму представив новий iPad.

Загалом Apple планує три великі презентації — наступні пройдуть у жовтні та листопаді.