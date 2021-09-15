ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОApple презентувала 14 вересня нові смартфони iPhone 13, навушники AirPods 3 і нову версію "розумного годинника" Apple Watch Series 7.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple презентувала iPhone 13, нові AirPods та "розумний годинник"
Загалом Apple планує три великі презентації — наступні пройдуть у жовтні та листопаді
Фото: з вільного доступу
Презентацію демонстрували у записі через антиковідні обмеження. ЇЇ можна подивитися на офіційному youtube-каналі Apple.
На початку презентації було представлено трейлери нових серіалів та фільмів, які транслюватимуть на AppleTV+.
Ведучий стріму представив новий iPad.
Загалом Apple планує три великі презентації — наступні пройдуть у жовтні та листопаді.
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