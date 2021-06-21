ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОДвоє астронавтів вийшли у відкритий космос, аби продовжити встановлення на поверхні Міжнародної космічної станції нових сонячних панелей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Астронавти МКС вийшли у відкритий космос для встановлення сонячної батареї
Панелі дозволять генерувати більше електроенергії для забезпечення функціонування станції
Фото: NASA
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NASA.
Європейський астронавт Томас Песке та астронавт NASA Шейн Кімбро мають встановити та розгорнути сонячну панель iROSA. Це їхній четвертий спільний вихід у відкритий космос.
Під час попереднього виходу 16 червня астронавти змонтували першу панель, однак через технічні проблеми вони не змогли її розгорнути.
Панелі дозволять генерувати більше електроенергії для забезпечення функціонування станції.
Загалом же це вже 240 вихід астронавтів за межі МКС для підтримки або встановлення обладнання космічної станції.
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