ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОВчені припускають, що що руйнування магнітних полів під час спалахів на Сонці і є причиною утворення так званих "темних пальців".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Астрономи розкрили секрет "темних пальців" на Солнці
Це як розтягнути гумку й розрізати її посередині. Вона напружена та розтягнута, а тому повернеться у попередній стан
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, стаття опублікована у Nature Astronomy.
На Сонці існує безліч локальних магнітних полів. Коли вони зближуються, вивільняється надзвичайно багато енергії у вигляді спалаху.
«Це як розтягнути гумку й розрізати її посередині. Вона напружена та розтягнута, а тому повернеться у попередній стан», – цитує 24 Техно співавторку дослідження астронома Кеті Рівз.
"Темні пальці", припускали науковці, якраз і були тими "гумками", які повертають на початкову позицію. Але ця гіпотеза відразу опинилася розкритикованою, адже низхідні потоки речовини були занадто повільні. Їхня швидкість падіння мала б бути набагато більшою, якби гіпотеза "розірваної гумки" була б вірною.
Відтак, науковці створили 3D-модель сонячного спалаху та порівняли його із зображенням, які зробила Solar Dynamics Observatory (SDO). Ця космічна обсерваторія робить одну фотографію кожні 12 секунд у 7 різних спектрах.
Виявилося, що "темні пальці" утворюються не через "розривання гумки", а через взаємодію речовини з різною щільністю в умовах високої турбулентності. Коротко кажучи – ці темні плазмові "пальці" є регіоном з низькою щільністю цієї плазми.
Такі дослідження важливі, адже дозволяють нам краще розуміти "сонячну погоду" та процеси, що відбуваються на нашому світилі. Сама ж теорія "розрідженої плазми" потребує додаткових досліджень для підтвердження чи спростування.
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