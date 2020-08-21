Аваков: ми готові забезпечити чесні і прозорі вибори
Про це на брифінгу у Вишгороді заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає РБК - Україна.
За його словами, МВС пропонує змінити деякі положення Кримінального кодексу, щоб попередити випадки перереєстрації людей напередодні виборів - схема, яка прийшла на зміну відкріпними талонами.
"У всіх інших випадках ми бачимо, що після консультацій з ЦВК і з громадянською мережею ОПОРА, ми бачимо, що можемо забезпечити чесні, прозорі, адекватні вибори. Закликаємо всіх учасників виборчого процесу триматися в рамках закону", - заявив він.
Нагадаємо, що якби дострокові вибори до Верховної ради відбулися у середині серпня 2020 року, до парламенту потрапили б чотири політичні сили. Президентська партія "Слуга народу" попри падіння своїх рейтингів залишається одноосібним лідером електоральних симпатій.
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