Австралія виділить $700 мільйонів для порятунку Великого Бар'єрного рифу

Тому його (риф – ред.) стан пов'язаний з економічною стабільністю регіону

Австралія виділить 700 млн доларів США протягом дев'яти років на поліпшення стану Великого Бар'єрного рифу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що 64 тисячі робочих місць залежать від цього рифу. "Тому його (риф – ред.) стан пов'язаний з економічною стабільністю регіону", - сказав він.

Зокрема, Австралія фінансуватиме проєкт щодо зменшення ерозії та кількості забруднюючих речовин, що потрапляють у море, а також інші природоохоронні заходи, такі як боротьба з незаконним рибальством та морськими зірками, що поїдають корали.

Заява зроблена за декілька днів до того, як Австралія має поінформувати ЮНЕСКО про плани збереження Великого Бар'єрного рифу.

Вчені вітали цей крок уряду, але попередили, що це не виправить головну загрозу для коралів – зміну клімату.

Великий Бар'єрний риф, що тягнеться на 2,3 тисячі кілометрів уздовж північно-східного узбережжя Австралії, внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО у 1981 році. Після того як у 2017 році ЮНЕСКО вперше порушила питання про загрозу для цього об'єкта, Австралія зобов'язалася виділити 2,2 мільярда доларів на покращення "здоров'я" рифу.

За останні 5 років риф втратив значну частину коралів. Вчені стверджують, що головною причиною цього є підвищення температури води внаслідок глобального потепління, яке значною мірою спричинене використанням викопного палива.