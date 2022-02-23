Байден оголосив про введення санкцій проти Росії

Сьогодні я оголошую про перший транш санкцій, щоби запровадити серйозну ціну для Росії у відповідь на її вчорашні дії

Президент США Джо Байден оголосив про введення санкцій безпосередньо проти Росії через нову агресію з її боку проти України.

Про це він сказав під час прямого звернення в вівторок з Білого дому, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні я оголошую про перший транш санкцій, щоби запровадити серйозну ціну для Росії у відповідь на її вчорашні дії», - заявив Байден.

Він підкреслив, що це відбувається в «тісній координації» із союзниками та партнерами.

Президент США назвав останні рішення кремлівської влади «початком вторгнення» Росії в Україну. Тому санкції проти РФ будуть набагато ширшими за ті, що були введені в 2014 році.

«Ми запроваджуємо санкції, які повністю блокуватимуть діяльність двох великих російських фінансових інституцій – ВЕБ-банку та їхнього військового банку. Ми вводимо жорсткі санкції проти російського суверенного боргу», - заявив глава Білого дому.

Це, за його словами, означає, що російський уряд буде відрізаний від західної фінансової системи, не зможе залучати гроші із Заходу й торгувати своїми боргами.

Крім того, за його словами, Сполучені Штати почнуть вводити обмеження проти представників російської еліти та членів їхніх родин.

Байден також пообіцяв, що через російську агресію Nord Stream 2 не просуватиметься вперед.

«І ми продовжимо посилювати санкції в разі подальшої ескалації з боку Росії», - підкреслив президент США.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський і Президент США Джо Байден напередодні провели телефонну розмову на тлі оприлюднення Росією рішення про визнання «Л/ДНР» та введення російських військ на окуповані українські території під виглядом «миротворців».