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Байден оголосив про введення санкцій проти Росії

Сьогодні я оголошую про перший транш санкцій, щоби запровадити серйозну ціну для Росії у відповідь на її вчорашні дії
Президент США Джо Байден оголосив про введення санкцій безпосередньо проти Росії через нову агресію з її боку проти України.
Байден оголосив про введення санкцій проти Росії Фото: з вільного доступу
Про це він сказав під час прямого звернення в вівторок з Білого дому, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
 
«Сьогодні я оголошую про перший транш санкцій, щоби запровадити серйозну ціну для Росії у відповідь на її вчорашні дії», - заявив Байден.
 
 
Він підкреслив, що це відбувається в «тісній координації» із союзниками та партнерами.
 
Президент США назвав останні рішення кремлівської влади «початком вторгнення» Росії в Україну. Тому санкції проти РФ будуть набагато ширшими за ті, що були введені в 2014 році.
 
«Ми запроваджуємо санкції, які повністю блокуватимуть діяльність двох великих російських фінансових інституцій – ВЕБ-банку та їхнього військового банку. Ми вводимо жорсткі санкції проти російського суверенного боргу», - заявив глава Білого дому.
 
Це, за його словами, означає, що російський уряд буде відрізаний від західної фінансової системи, не зможе залучати гроші із Заходу й торгувати своїми боргами.
 
Крім того, за його словами, Сполучені Штати почнуть вводити обмеження проти представників російської еліти та членів їхніх родин.
 
Байден також пообіцяв, що через російську агресію Nord Stream 2 не просуватиметься вперед.
 
«І ми продовжимо посилювати санкції в разі подальшої ескалації з боку Росії», - підкреслив президент США.
 
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський і Президент США Джо Байден напередодні провели телефонну розмову на тлі оприлюднення Росією рішення про визнання «Л/ДНР» та введення російських військ на окуповані українські території під виглядом «миротворців».
 
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23 02 2022 09:26
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