ПОЛІТИКА ВІДЕОПрезидент США Джо Байден оголосив про введення санкцій безпосередньо проти Росії через нову агресію з її боку проти України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден оголосив про введення санкцій проти Росії
Сьогодні я оголошую про перший транш санкцій, щоби запровадити серйозну ціну для Росії у відповідь на її вчорашні дії
Фото: з вільного доступу
Про це він сказав під час прямого звернення в вівторок з Білого дому, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Сьогодні я оголошую про перший транш санкцій, щоби запровадити серйозну ціну для Росії у відповідь на її вчорашні дії», - заявив Байден.
Він підкреслив, що це відбувається в «тісній координації» із союзниками та партнерами.
Президент США назвав останні рішення кремлівської влади «початком вторгнення» Росії в Україну. Тому санкції проти РФ будуть набагато ширшими за ті, що були введені в 2014 році.
«Ми запроваджуємо санкції, які повністю блокуватимуть діяльність двох великих російських фінансових інституцій – ВЕБ-банку та їхнього військового банку. Ми вводимо жорсткі санкції проти російського суверенного боргу», - заявив глава Білого дому.
Це, за його словами, означає, що російський уряд буде відрізаний від західної фінансової системи, не зможе залучати гроші із Заходу й торгувати своїми боргами.
Крім того, за його словами, Сполучені Штати почнуть вводити обмеження проти представників російської еліти та членів їхніх родин.
Байден також пообіцяв, що через російську агресію Nord Stream 2 не просуватиметься вперед.
«І ми продовжимо посилювати санкції в разі подальшої ескалації з боку Росії», - підкреслив президент США.
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський і Президент США Джо Байден напередодні провели телефонну розмову на тлі оприлюднення Росією рішення про визнання «Л/ДНР» та введення російських військ на окуповані українські території під виглядом «миротворців».
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 02 2022 09:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Посольство США "потролило" Путіна за його версію історії України
- ВІДЕО Зеленський і Шольц проводять зустріч із ЗМІ
- ФОТО КНДР побудувала секретну базу для міжконтинентальних ракет
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі