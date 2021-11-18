Байден випробував електричний Hummer

Урочисте відкриття заводу відбулося через два роки після того, як GM оголосила про вкладення $2,2 млрд в його повну реконструкцію

Президент США Джо Байден протестував електричний пікап Hummer EV на відкритті автомобільного заводу GM Factory Zero у Детройті.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Drive.

Тест-драйв, відео якого опублікував канал C-SPAN, відбувся на відносно невеликому задньому майданчику заводу.

Пізніше Байден з'явився на подіумі на урочистому відкритті Factory ZERO. Президент США виступив з промовою щодо широкого кола глобальних проблем, а також теми Hummer EV.

Урочисте відкриття заводу відбулося через два роки після того, як GM оголосила про вкладення $2,2 млрд в його повну реконструкцію.



Фото: General Motors

Варто зазначити, що усі електромобілі, вироблені на заводі Factory Zero, будуть базуватися на платформі GM Ultium.

GMC Hummer EV — лінійка електричних позашляховиків та пікапів (який просто називають Hummer EV; скорочено як HEV), що виробляється GMC, підрозділом General Motors, під власною підмаркою.

Довжина автомобіля складає 5507 мм, ширина і колісна база досягають 2201 і 3445 мм відповідно. Пікап не має рамної конструкції, а вся структура зав'язана на блок літій-іонних батареях, до якого кріпляться підрамники. Підвіска у моделі спереду і ззаду незалежна, а її ходи досягають 330 мм.

Пікап в топверсії отримав три двигуни сумарною віддачею 1014 к.с. і крутним моментом 15 592 Нм. У режимі лонч-контролю Watts to Freedom машина здатна розігнатися від 0 до 97 км/год приблизно за 3 секунди. При повній зарядці літій-іонного блоку акумуляторів має вистачити на 563 км.