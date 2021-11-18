ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОПрезидент США Джо Байден протестував електричний пікап Hummer EV на відкритті автомобільного заводу GM Factory Zero у Детройті.
Фото: General MotorsПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден випробував електричний Hummer
Урочисте відкриття заводу відбулося через два роки після того, як GM оголосила про вкладення $2,2 млрд в його повну реконструкцію
Фото: General Motors
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Drive.
Тест-драйв, відео якого опублікував канал C-SPAN, відбувся на відносно невеликому задньому майданчику заводу.
Пізніше Байден з'явився на подіумі на урочистому відкритті Factory ZERO. Президент США виступив з промовою щодо широкого кола глобальних проблем, а також теми Hummer EV.
Урочисте відкриття заводу відбулося через два роки після того, як GM оголосила про вкладення $2,2 млрд в його повну реконструкцію.
Фото: General Motors
Варто зазначити, що усі електромобілі, вироблені на заводі Factory Zero, будуть базуватися на платформі GM Ultium.
GMC Hummer EV — лінійка електричних позашляховиків та пікапів (який просто називають Hummer EV; скорочено як HEV), що виробляється GMC, підрозділом General Motors, під власною підмаркою.
Довжина автомобіля складає 5507 мм, ширина і колісна база досягають 2201 і 3445 мм відповідно. Пікап не має рамної конструкції, а вся структура зав'язана на блок літій-іонних батареях, до якого кріпляться підрамники. Підвіска у моделі спереду і ззаду незалежна, а її ходи досягають 330 мм.
Пікап в топверсії отримав три двигуни сумарною віддачею 1014 к.с. і крутним моментом 15 592 Нм. У режимі лонч-контролю Watts to Freedom машина здатна розігнатися від 0 до 97 км/год приблизно за 3 секунди. При повній зарядці літій-іонного блоку акумуляторів має вистачити на 563 км.
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