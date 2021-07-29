ПОЛІТИКА ВІДЕОПрезидент США Джо Байден зустрівся з екскандидатом у президенти Білорусі Світланою Тихановською.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Тихановською
Разом ми провели трохи часу, близько 15 хвилин, але це була дуже тепла зустріч. Я побачила людину, якій небайдуже, що відбувається в Білорусі. І я донесла до пана президента наші меседжі про те, що у Білорусі боротьба не геополітична - це наша боротьба проти насильства, проти беззаконня
Фото: Білий дім
Як передає Укрінформ, про це сама опозиціонерка повідомила після зустрічі телеканалу "Настоящее время".
"Разом ми провели трохи часу, близько 15 хвилин, але це була дуже тепла зустріч. Я побачила людину, якій небайдуже, що відбувається в Білорусі. І я донесла до пана президента наші меседжі про те, що у Білорусі боротьба не геополітична - це наша боротьба проти насильства, проти беззаконня", - сказала Тихановська.
За її словами, вона поїхала з Білого дому "з упевненістю, що США буде з білорусами - і зараз, і потім".
Тихановська перебуває у США за офіційним запрошенням Держдепартаменту. Вона вже провела переговори з високопоставленими чиновниками адміністрації США, конгресменами і сенаторами. 19 липня Тихановська зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, його заступником Вікторією Нуланд і радником Держдепартаменту США Дереком Шолле.
Учасники зустрічі в Держдепартаменті обговорили захоплення літака Ryanair, напад на цивільне суспільство і медіа, а також організовану режимом Лукашенка нелегальну міграцію до Литви. На зустрічі Тихановська закликала США ухвалити пакет екстреної допомоги для білоруських незалежних ЗМІ та журналістських розслідувань, а крім того, посилити разом з партнерами політичний та економічний тиск на режим, в тому числі зупинити контракти з режимом і запровадити санкції, а також синхронізувати дії з ЄС, Великою Британією і Канадою.
Тихановська виступає за те, щоб США зіграли роль посередника у можливих переговорах між владою в Мінську і опозицією. Також вона закликає Вашингтон підтримати громадянське суспільство в Білорусі, яке зазнає репресій з боку лукашенківського режиму.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада жорстоко придушує виступи, проти опозиції застосовуються репресії.
Більшість демократичних країн світу, в тому числі Україна, не визнають легітимність режиму Лукашенка.
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