Більшість посольств і консульств України у світі відновили прийом громадян — МЗС
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 7 липня, передає "Громадське".
"Ми відновлюємо роботу закордонних дипломатичних установ, яка була припинена у зв’язку з поширенням пандемії і встановленням відповідних заборон. Станом на сьогодні повністю або частково відновлено консульський прийом у 105 посольствах та консульствах України зі 116-ти", — сказав Кулеба.
Він додав, що консульську роботу не відновили лише 11 закордонних дипустановах, які розташовані в країнах, де пандемічна ситуація є особливо складною.
"Але щойно така можливість з’явиться, ми це зробимо", — запевнив глава МЗС.
Нагадаємо, що Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Україні за останні два тижні була негативна статистика по коронавірусу. Це один із критеріїв, на які звертає увагу Європейський Союз під час прийняття рішень.
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