ВІДЕОГрупа вчених стверджує, що виявила найпівнічніший у світі острів біля узбережжя Гренландії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля Гренландії випадково знайшли найпівнічніший у світі острів
Тепер вчені хочуть, щоб острів отримав назву Qeqertaq Avannarleq, що в перекладі з Гренландії означає "найпівнічніший острів"
Фото: MORTEN RASCH, UNIVERSITY OF COPENHAGEN
Про це повідомляє BBC.
Так, у липні вчені полетіли збирати зразки на острів Удаак, відомий ще з 1978 року. Але коли вони перевірили свою локацію з данським чиновником, який відповідав за реєстрацію арктичних островів, то опинилися на 800 метрів далі на північ.
Тож цей острів площею 60х30 метрів є найближчою до Північного полюса точкою суші. Тепер вчені хочуть, щоб острів отримав назву Qeqertaq Avannarleq, що в перекладі з Гренландії означає "найпівнічніший острів".
Як відомо, Гренландія - велика автономна арктична територія, що належить Данії. За останні роки Гренландія неодноразово потрапляла на заголовки газет, тодішній президент США Дональд Трамп запропонував у 2019 році США купити цю територію.
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28 08 2021 15:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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