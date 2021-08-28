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Біля Гренландії випадково знайшли найпівнічніший у світі острів

Тепер вчені хочуть, щоб острів отримав назву Qeqertaq Avannarleq, що в перекладі з Гренландії означає "найпівнічніший острів"
Група вчених стверджує, що виявила найпівнічніший у світі острів біля узбережжя Гренландії.
Біля Гренландії випадково знайшли найпівнічніший у світі острів Фото: MORTEN RASCH, UNIVERSITY OF COPENHAGEN
 
Про це повідомляє BBC.
 
Так, у липні вчені полетіли збирати зразки на острів Удаак, відомий ще з 1978 року. Але коли вони перевірили свою локацію з данським чиновником, який відповідав за реєстрацію арктичних островів, то опинилися на 800 метрів далі на північ.
 
 
Тож цей острів площею 60х30 метрів є найближчою до Північного полюса точкою суші. Тепер вчені хочуть, щоб острів отримав назву Qeqertaq Avannarleq, що в перекладі з Гренландії означає "найпівнічніший острів".
 
Як відомо, Гренландія - велика автономна арктична територія, що належить Данії. За останні роки Гренландія неодноразово потрапляла на заголовки газет, тодішній президент США Дональд Трамп запропонував у 2019 році США купити цю територію.
 
 
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28 08 2021 15:49
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