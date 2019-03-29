Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
У відео, опублікованому в YouTube йдеться про зміни в житті країни після втечі екс-президента Віктора Януковича, бойові дії на Донбасі, про позитивні зрушення - реформи, а також про невиправдані надії, надто в боротьбі з корупцією.
"У 2014 році, після другої за 10 років революції, в країні з'явилася атмосфера надії. Скинувши президента, який підтримував Кремль, демонстранти поклали край колишній радянській республіці й обрали шлях євроінтеграції, заручившись підтримкою Заходу... У той самий час зростання гніву через порушення обіцянок Революції може вирішити підсумок цих виборів", - йдеться в статті, що супроводжує відео.
Журналісти поговорили з кількома українцями, які мають різні погляди. Вони розповідають про корупцію, війну і еміграцію.
"Рівень життя знизився, війна з російськими сепаратистами триває, втягуючи Україну в ширшу геополітичну боротьбу між сходом і заходом", - зазначає видання.
Нагадаємо, перший тур виборів президента України відбудеться цієї неділі, 31 березня. Сьогодні, 29 березня - останній день агітації.
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