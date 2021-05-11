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Боснія після сильних злив потерпає від повені

Багато районів Сараєво залишились без світла
У Боснії низка районів біля Сараєва зазнали підтоплень після сильних злив минулої ночі.
Боснія після сильних злив потерпає від повені Фото: Julie Just

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє боснійське видання Avaz.ba.

Низка населених пунктів серйозно підтоплені, у тому числі район Іліджа, що є передмістям Сараєва. 

Багатьом людям знадобилась допомога рятувальників, щоб вибратися зі своїх підтоплених домівок.

Багато районів Сараєво залишились без світла. 

В селі Драган Село, на південний захід від столиці, стався зсув грунту, засипані кілька автомобілів. 

За словами мера, в усьому муніципалітеті Ябланіца немає сіл, які б не зазнали збитків від негоди. 

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05 11 2021 15:20
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