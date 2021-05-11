CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОУ Боснії низка районів біля Сараєва зазнали підтоплень після сильних злив минулої ночі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Боснія після сильних злив потерпає від повені
Багато районів Сараєво залишились без світла
Фото: Julie Just
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє боснійське видання Avaz.ba.
Низка населених пунктів серйозно підтоплені, у тому числі район Іліджа, що є передмістям Сараєва.
Багатьом людям знадобилась допомога рятувальників, щоб вибратися зі своїх підтоплених домівок.
Багато районів Сараєво залишились без світла.
В селі Драган Село, на південний захід від столиці, стався зсув грунту, засипані кілька автомобілів.
За словами мера, в усьому муніципалітеті Ябланіца немає сіл, які б не зазнали збитків від негоди.
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05 11 2021 15:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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