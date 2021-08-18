ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОКомпанія Boston Dynamics, власником якої є Hyundai, показала як її два роботи моделі "Atlas" роблять різні гімнастичні трюки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Boston Dynamics показав акробатичні трюки роботів
Підготовка акробатичного номера тривала декілька місяців
Фото: Boston Dynamics
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Engadget.
На відео, зокрема видно, як два роботи бігають, стрибають, проходять по балці та навіть роблять сальто назад.
У компанії заявили, що підготовка акробатичного номера тривала декілька місяців.
Зазначається, що Boston Dynamics ще планує удосконалити рухи роботів, адже у них є складності з балансуванням корпусу через відсутність хребта та порівняно слабкі суглоби рук.
Нагадаємо, що роботи Boston Dynamics станцювали, проводжаючи 2020 рік. На відео можна спостерігати, як злагоджено танцює вся лінійка роботів компанії
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