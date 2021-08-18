Boston Dynamics показав акробатичні трюки роботів

Компанія Boston Dynamics, власником якої є Hyundai, показала як її два роботи моделі "Atlas" роблять різні гімнастичні трюки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Engadget.

На відео, зокрема видно, як два роботи бігають, стрибають, проходять по балці та навіть роблять сальто назад.

У компанії заявили, що підготовка акробатичного номера тривала декілька місяців.

Зазначається, що Boston Dynamics ще планує удосконалити рухи роботів, адже у них є складності з балансуванням корпусу через відсутність хребта та порівняно слабкі суглоби рук.

Нагадаємо, що роботи Boston Dynamics станцювали, проводжаючи 2020 рік. На відео можна спостерігати, як злагоджено танцює вся лінійка роботів компанії