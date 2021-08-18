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ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕО

Boston Dynamics показав акробатичні трюки роботів

Підготовка акробатичного номера тривала декілька місяців
Компанія Boston Dynamics, власником якої є Hyundai, показала як її два роботи моделі "Atlas" роблять різні гімнастичні трюки.
Boston Dynamics показав акробатичні трюки роботів Фото: Boston Dynamics

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Engadget.

На відео, зокрема видно, як два роботи бігають, стрибають, проходять по балці та навіть роблять сальто назад.

У компанії заявили, що підготовка акробатичного номера тривала декілька місяців.

Зазначається, що Boston Dynamics ще планує удосконалити рухи роботів, адже у них є складності з балансуванням корпусу через відсутність хребта та порівняно слабкі суглоби рук.

Нагадаємо, що роботи Boston Dynamics станцювали, проводжаючи 2020 рікНа відео можна спостерігати, як злагоджено танцює вся лінійка роботів компанії

 

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18 08 2021 14:56
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