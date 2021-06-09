Британський пенсіонер загубився у джунглях Таїланду, його знайшли за три дні

Британець був дуже виснаженим, босим, із порізами на ногах

Літнього британця, 72-річного Баррі Веллера, який заблукав у джунглях Таїланду й був змушений провести там три доби, знайшли живим.

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що чоловіка знайшов один із місцевих мисливців у провінції Кхонкен. Пенсіонер спав на скелі.

Фото: Sky News

Британець був дуже виснаженим, босим, із порізами на ногах.

Як відомо, Баррі сказав дружині, що хоче помилуватися місцевими рисовими полями та лісами, поїхав на мотоциклі та зник аж на три дні.

Сам мотоцикл, до речі, виявили припаркованим біля одного з рисових полів раніше.