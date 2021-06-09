CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОЛітнього британця, 72-річного Баррі Веллера, який заблукав у джунглях Таїланду й був змушений провести там три доби, знайшли живим.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британський пенсіонер загубився у джунглях Таїланду, його знайшли за три дні
Британець був дуже виснаженим, босим, із порізами на ногах
Фото: independent.co.uk
Про це повідомляє Sky News.
Зазначається, що чоловіка знайшов один із місцевих мисливців у провінції Кхонкен. Пенсіонер спав на скелі.
Фото: Sky News
Британець був дуже виснаженим, босим, із порізами на ногах.
Як відомо, Баррі сказав дружині, що хоче помилуватися місцевими рисовими полями та лісами, поїхав на мотоциклі та зник аж на три дні.
Сам мотоцикл, до речі, виявили припаркованим біля одного з рисових полів раніше.
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06 09 2021 11:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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