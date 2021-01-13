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Cargo Dragon уперше автономно відстикувався від МКС

Всього на борту космічного корабля буде 2 500 кг вантажу
Вантажний космічний корабель Cargo Dragon американської компанії SpaceX Ілона Маска вперше автономно відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС).
Cargo Dragon уперше автономно відстикувався від МКС Фото: Укрінформ

Відстикування сталося у вівторок після обіду за київським часом, повідомляє "Укрінформ".

Всього Cargo Dragon знадобиться 36 годин для приземлення на Землю. Очікується, що це відбудеться біля узбережжя американського штату Флорида у четвер о 4-й годині за Києвом.

Зазначається, що всього на борту космічного корабля буде 2 500 кг вантажу.

Фото: Укрінформ

Раніше стало відомо, що відстикування вантажного космічного корабля Cargo Dragon американської компанії SpaceX від Міжнародної космічної станції (МКС) довелося скасувати через негоду на Землі.

Нагадаємо, що NASA і SpaceX знову планують відправити на МКС астронавтів

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13 01 2021 16:51
ТЕГИ: МКС, космос, SpaceX
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