"Дарниця" випустила антисептик за рекомендаціями ВООЗ
Про це повідомляє прес-служба компанії, передає РБК-Україна.
У повідомленні говориться, що Darsept - антисептик широкого спектра дії, який володіє антимікробною активністю у відношенні бактерій і вірусів. Внаслідок вмісту декспантенолу антисептик не пересушує шкіру рук, живлячи її й відновлюючи ушкоджені ділянки.
За словами голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, рецептура Darsept враховує рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, тому засіб не тільки ефективно, але й безпечно.
"Антисептики входять в арсенал засобів індивідуального захисту і є ефективними інструментами уповільнення поширення COVID-19. Тому "Дарниця" розробила рецептуру безпечного й ефективного дезинфікуючого розчину Darsept. Важливо, що рецептура враховує рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Якість і безпека для нас принципові, тому для виробництва Darsept ми використовуємо реактиви фармакопейної якості.
"Дарниця" продовжує відслідковувати потреби ринку і готова забезпечити випуск дезінфікуючих засобів широкого спектра дії в інших формах і дозах", - зазначив він.
Варто відзначити, що Darsept внесено в Єдиний державний реєстр дезінфекційних засобів МОЗ України. Засіб випускається у флаконах місткістю 50 мл з відкидним ковпачком. Такий формат відповідає міжнародним рекомендаціям щодо застосування антисептичних засобів і дозволяє розподілити необхідну кількість розчину по всій поверхні рук. "Дарниця" випустила три види антисептика: класичний, а також з ароматом натуральних ефірних масел лаванди й лимона.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 10 червня в Україні 28381 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 833 летальних, 12769 пацієнтів одужало.
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