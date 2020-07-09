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Діти в Івано-Франківську підуть у школи з 14 вересня, попри рішення Києва

Заява міського голови Івано - Франківська Руслана Марцінківа
Влада Івано-Франківська ухвалила рішення повернути дітей у школи і садки, попри рішення центральної влади. Місто знаходиться в "червоній зоні" карантину.
Діти в Івано-Франківську підуть у школи з 14 вересня, попри рішення Києва Фото: з вільних джерел

Про це заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму відеозверненні, передає РБК - Україна.

За його словами, діти підуть в садки і школи з 14 вересня, оскільки мають право на повноцінне навчання.

"Сподіваємося, що в четвер переглянуть червону зону, і з понеділка вона буде скасована. Ще раз скажу, що є чинне рішення сесії міськради, воно не оскаржене. Тому з понеділка дитсадки та школи Івано-Франківська відкриються в будь-якому випадку", - заявив мер.

enlightened Якщо регіон знаходить у "червоній зоні", то діти переходять на дистанційне навчання.

Кожного четвера в Україні оновлюють карантинні зони, які набувають чинності наступного понеділка. Зазначимо, що Івано-Франківськ входить в "червону зону".

Нагадаємо, що 7 вересня в Україні 138 068 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62 606 пацієнтів одужали.

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07 09 2020 12:00
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