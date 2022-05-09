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До лику блаженних зарахували Папу Івана Павла І, який був понтифіком найкоротший термін в історії

З усмішкою папі Іоаннові Павлу вдалося передати благодать Господа
Папа Римський Франциск беатифікував Іоанна Павла I, одного зі своїх попередників, який лише 33 дні був понтифіком католицької церкви.
До лику блаженних зарахували Папу Івана Павла І, який був понтифіком найкоротший термін в історії Фото: з вільного доступу
Про це повідомили у Ватикані.
 
"З усмішкою папі Іоаннові Павлу вдалося передати благодать Господа", — сказав папа Франциск під час своєї проповіді.
 

За його словами, посмішка папи Іоанна Павла І була уособленням церкви, "яка ніколи не зачиняє дверей, ніколи не озлоблює серця, ніколи не скаржиться і не таїть образ, не гнівається, не дивиться похмуро і не ностальгує за минулим".
 
Католицька церква офіційно визнала дивом зцілення дівчинки у Аргентині, батьки якої молилися Івану Павлу I. Це дозволило зарахувати його до лику блаженних. Для канонізації необхідне офіційне визнання другого дива.
 
Беатифікація — зарахування католицькою церквою спочилого праведника до лику блаженних через його здатність клопотатися за людей, які підносять свою молитву. Цей крок передує зарахуванню до лику святих.
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05 09 2022 08:43
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