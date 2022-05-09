CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОПапа Римський Франциск беатифікував Іоанна Павла I, одного зі своїх попередників, який лише 33 дні був понтифіком католицької церкви.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До лику блаженних зарахували Папу Івана Павла І, який був понтифіком найкоротший термін в історії
З усмішкою папі Іоаннові Павлу вдалося передати благодать Господа
Фото: з вільного доступу
Про це повідомили у Ватикані.
"З усмішкою папі Іоаннові Павлу вдалося передати благодать Господа", — сказав папа Франциск під час своєї проповіді.
За його словами, посмішка папи Іоанна Павла І була уособленням церкви, "яка ніколи не зачиняє дверей, ніколи не озлоблює серця, ніколи не скаржиться і не таїть образ, не гнівається, не дивиться похмуро і не ностальгує за минулим".
Католицька церква офіційно визнала дивом зцілення дівчинки у Аргентині, батьки якої молилися Івану Павлу I. Це дозволило зарахувати його до лику блаженних. Для канонізації необхідне офіційне визнання другого дива.
Беатифікація — зарахування католицькою церквою спочилого праведника до лику блаженних через його здатність клопотатися за людей, які підносять свою молитву. Цей крок передує зарахуванню до лику святих.
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05 09 2022 08:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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