ДСНС про пожежі в екосистемах: Якщо так і далі піде, до зими вигорить уся країна

У Держслужбі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) констатують, що ситуація з пожежами в екосистемах країни не стає кращою.

"Лише за минулу добу маємо 541 випадок загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах! Вогонь пройшов 703 гектари. Горить по всій країні! З початку року маємо 15 491 випадок загорять, що знищило 17 914 гектарів екосистем!" – наголошують у ДСНС України на сторінці у соцмережі Facebook.

"Якщо так і далі йтиме, до зими вигорить вся країна...", - додали в Держслужбі з НС.

Нагадаємо, що пожежу у Чорнобильській зоні відчуження досі не загасили - горять 20 гектарів трави