Печерський суд заарештував майно Порошенка

У Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання про арешт майна експрезидента Петра Порошенка у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

Відповідне рішення ухвалила 6 січня слідча суддя Віта Бортницька, повідомив журналістам після засідання суду адвокат політика Ігор Головань.

“Слідча суддя Бортницька задовольнила клопотання про арешт майна Петра Порошенка”, - сказав він.

За словами Голованя, повний текст ухвали буде зачитаний 14 січня.

Адвокат додав, що захист планує оскаржити це рішення.

Головань зазначив, що суд заарештував майно Порошенка, вказане у його декларації.

Як повідомляв Укрінформ, Порошенко наразі перебуває за кордоном і планує повернутися в Україну 17 січня.

Раніше стало відомо, що Офіс Генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту експрезидента Петра Порошенка з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Крім того, у Печерському райсуді столиці відбулося закрите засідання, під час якого слідчий суддя розглянув і погодив клопотання прокуратури про надання дозволу на затримання Порошенка для доправлення до суду, де має відбутися обрання йому запобіжного заходу, повідомили Укрінформу в цьому суді.

Експрезидентові Петру Порошенку 20 грудня оголосили підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

Працівники ДБР разом зі співробітниками СБУ розслідують кримінальне провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та фінансування терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР» групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.

Провадження здійснюється ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) ККУ.

У вересні-листопаді 2021 року у цьому провадженні повідомили про підозру народному депутату Віктору Медведчуку і колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Прокуратура клопотала в суді для обрання Медведчуку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільярд гривень. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.