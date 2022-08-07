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Експрем'єр Японії Сіндзо Абе помер після замаху

Колишній прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер у лікарні, після того як в нього були здійснені постріли в західній префектурі Нара 8 липня.
Експрем Фото: Kyodo
У лікарні, де перебував Сіндзо Абе після поранення, заявили, що колишній прем'єр-міністр Японії помер 8 липня о 17:03 годині за місцевим часом, повідомляє Kyodo News.
 
Йому було 67 років.
 
У вересні 2020 року, Сіндзо Абе пішов із посади прем'єр-міністра Японії через погіршення стану здоров'я. Він очолював японський уряд найдовше в новітній історії країни — майже вісім років.
 

 

Як повідомлялося, 8 липня колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе впав на вулиці після того, як у нього вистрілили у західній префектурі Нара. Абе виступав із промовою під час виборчої кампанії до верхньої палати парламенту.
 
Пізніше японська поліція затримала чоловіка, який підозрюється в замаху на вбивство експрем'єра країни.
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08 07 2022 14:55
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