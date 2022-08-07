Експрем'єр Японії Сіндзо Абе помер після замаху

Колишній прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер у лікарні, після того як в нього були здійснені постріли в західній префектурі Нара 8 липня.

Фото: Kyodo

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