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Еллі Голдінг та Pianoбой разом заспівали "Ой у лузі червона калина..."

Англійська співачка Еллі Голдінг заспівала українською мовою пісню "Ой у лузі червона калина…" разом з солістом Pianoбой Дмитром Шуровим
Відома англійська виконавиця Еллі Голдінг заспівала українською разом із солістом Pianoбой Дмитром Шуровим "Ой у лузі червона калина...".
Еллі Голдінг та Pianoбой разом заспівали "Ой у лузі червона калина..." Фото: з вільного доступу
Про це Міністерство культури та інформаційної політики України повідомило у Телеграмі.
 
"Англійська співачка Еллі Голдінг заспівала українською мовою пісню "Ой у лузі червона калина…" разом з солістом Pianoбой Дмитром Шуровим", - ідеться у повідомленні.
 
 
Виступ відбувся у межах Саміту перших леді та джентльменів, ініційованого першою леді Оленою Зеленською.
 
Як повідомлялося, 23 липня у Києві пройшов Другий міжнародний саміт перших леді та джентльменів. Учасники обговорили повоєнне майбутнє України та світу.
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24 07 2022 14:31
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