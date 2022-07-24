CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОВідома англійська виконавиця Еллі Голдінг заспівала українською разом із солістом Pianoбой Дмитром Шуровим "Ой у лузі червона калина...".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Еллі Голдінг та Pianoбой разом заспівали "Ой у лузі червона калина..."
Англійська співачка Еллі Голдінг заспівала українською мовою пісню "Ой у лузі червона калина…" разом з солістом Pianoбой Дмитром Шуровим
Фото: з вільного доступу
Про це Міністерство культури та інформаційної політики України повідомило у Телеграмі.
"Англійська співачка Еллі Голдінг заспівала українською мовою пісню "Ой у лузі червона калина…" разом з солістом Pianoбой Дмитром Шуровим", - ідеться у повідомленні.
Виступ відбувся у межах Саміту перших леді та джентльменів, ініційованого першою леді Оленою Зеленською.
Як повідомлялося, 23 липня у Києві пройшов Другий міжнародний саміт перших леді та джентльменів. Учасники обговорили повоєнне майбутнє України та світу.
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