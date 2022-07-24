Еллі Голдінг та Pianoбой разом заспівали "Ой у лузі червона калина..." Англійська співачка Еллі Голдінг заспівала українською мовою пісню "Ой у лузі червона калина…" разом з солістом Pianoбой Дмитром Шуровим

Відома англійська виконавиця Еллі Голдінг заспівала українською разом із солістом Pianoбой Дмитром Шуровим "Ой у лузі червона калина...".

Фото: з вільного доступу

Про це Міністерство культури та інформаційної політики України повідомило у Телеграмі. "Англійська співачка Еллі Голдінг заспівала українською мовою пісню "Ой у лузі червона калина…" разом з солістом Pianoбой Дмитром Шуровим", - ідеться у повідомленні. Виступ відбувся у межах Саміту перших леді та джентльменів, ініційованого першою леді Оленою Зеленською. Як повідомлялося, 23 липня у Києві пройшов Другий міжнародний саміт перших леді та джентльменів. Учасники обговорили повоєнне майбутнє України та світу.

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