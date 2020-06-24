Евакуація населення, затоплені дороги і траси: захід України охопила повінь

Негода на заході України вирує вже кілька днів. У 4-х областях зливи спричинили масштабну повінь, затопило автомагістралі і будинки. Десятки населених пунктів залишилися без світла і газу.

Всі подробиці на даний момент, як проходить ліквідація наслідків негоди - на РБК-Україна.

На заході оголошено червоний рівень небезпеки

Через різке погіршення погодних умов 23 червня Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила про червоний рівень небезпеки в Івано-Франківській області та на Буковині.

Сильна злива призвела до підняття ґрунтових вод. Підтопило близько 200 населених пунктів у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях.

Було евакуйовано 389 місцевих жителів, 3 людини стали жертвами стихії. Порушено транспортне сполучення між 34 населеними пунктами.

евакуація місцевих жителів (dsns.gov.ua)

Погода істотно не покращиться і 24 червня. За даними Укргідрометцентру, в середу в західних регіонах країни пройдуть сильні дощі, можлива гроза і вітер до 15-20 м/с.

Ліквідація наслідків повені

В Івано-Франківську область вранці 24 червня вилетіли прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр МВС Арсен Аваков, командувач Нацгвардією Микола Баклан і глава ДСНС Микола Чечоткін. На Прикарпатті створено оперативний штаб для координації дій з ліквідації наслідків повеней.

До рятувальних та відновлювальних робіт залучено 1,5 тис. службовців Нацполіціі, ГСЧС, Нацгвардії. Задіяно авіацію (4 вертольоти, військовий літак Нацгвардії) і спецтехніка.

Проводиться укріплення берегів, відкачування і відведення води. Поліцейські і військові охороняють будинки евакуйованих місцевих жителів від мародерства.

В Офісі президента повідомили про те, що постраждалим від негоди буде надана гуманітарна допомога. У західні регіони вже доставлено більше 1,2 тонн продуктів харчування і води.

Фото: Денис Шмигаль і Арсен Аваков прибули в Івано-Франківську область (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Штормове попередження на Буковині

На 24 червня синоптики прогнозують підняття рівня води в річці Прут до максимального рівня дощового паводку (680 -730 см від нульового значення).

Очікується підтоплення сіл Новоселицького району та сільгоспугідь Кіцманського, Герцаївського та Новоселицького району Чернівецької області. Також ймовірно затоплення Калинівського ринку і ринку "Добробут" в Чернівцях.

Станом на 07:00 24 червня в Чернівецькій області ліквідовано підтоплення в с. Бисків, с.Черепівка, смт. Глибока, відселено 101 особу, з них 27 дітей.

Ще 15 населених пунктів на Буковині залишаються затопленими, триває зміцнення пошкоджених дамб в с. Банилів і місті Вижниця. На хуторі Білий Потік в результаті опадів стався зсув грунту, брудом накрило один двір, люди не постраждали.

Фото: повінь на Буковині (dsns.gov.ua)

Через повінь відключено газопостачання в селах Кіцманського району: Драченцах, Білій і Стрілецькому Куті. Аварійні бригади працюють над усуненням пошкоджень на ділянках газопроводу.

Пік негоди в Івано-Франківській області

Дощі в регіоні тривають з 22 червня. У 15 районах Івано-Франківської області затоплено 161 населений пункт, 29 з них заблоковані для проїзду. Три особи загинули, а один житель зник безвісти.

Найбільш постраждали Верховинський, Косівський, Рожняковскій райони, де випало до 70% місячної норми опадів. Дністер розлився на 7 метрів, такий рівень спостерігався 12 років тому.

23 червня в селі Микуличин стався зсув, через що було заблоковано транспортне сполучення із Закарпатською областю по трасі державного значення Н-09.

На ранок середи силами рятувальників вдалося ліквідувати наслідки паводку в 4 селах, були організовані об'їзні шляхи до населених пунктів області. Комунальники продовжують роботу над усуненням пошкоджень на автомагістралях.

285 людей евакуйовано зі своїх будинків, залишаються затопленими 4 444 житлові споруди. 5 ділянок автомагістралей очищені після зсуву ґрунту.

У зв'язку з відсутністю транспортного сполучення з Верховинським районом, туди направлений вертоліт з 2,5 т гуманітарного вантажу для місцевих жителів.

Львівська область

В результаті сильних опадів у Львівській області залишаються частково підтопленими 8 населених пунктів. Силами ДСНС на катамаранах перевезли 58 жителів Стрийського району, врятовано 3 особи. Всього по області евакуйовано 124 людини.

Після підняття рівня води в річці Свіча Жидачівського району затопило дорогу регіонального значення, 50 присадибних ділянок, 1 житловий будинок.

Закарпатська область

На Закарпатті підтопило 65 домогосподарства в Ясіні Рахівського району, також інтенсивні опади пошкодили 5 будинків в Рахові.

До ліквідації наслідків негоди залучено 41 рятувальників і 17 одиниць техніки. Відкачано більше 21 тис. куб. м води.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують зливи, град та шквали до 20 м/с.