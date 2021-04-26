ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОВертоліт Ingenuity Національного управління США з аеронавтики і досліджень космосу встановив нові рекорди польотів на Марсі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гелікоптер NASA пролетів на Марсі 50 метрів
Під час третього польоту, 25 квітня, вертоліт піднявся на висоту близько 5 метрів
Фото: Itc
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NASA.
"Гелікоптер NASA Ingenuity Mars продовжує встановлювати рекорди, літаючи все швидше і далі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час третього польоту, 25 квітня, вертоліт піднявся на висоту близько 5 метрів (як і під час другого запуску) - і пролетів 50 метрів. При цьому йому вдалося досягти максимальної швидкості 2 метри за секунду.
Нагадаємо, що вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі
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26 04 2021 16:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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