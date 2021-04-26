Гелікоптер NASA пролетів на Марсі 50 метрів

Під час третього польоту, 25 квітня, вертоліт піднявся на висоту близько 5 метрів

Вертоліт Ingenuity Національного управління США з аеронавтики і досліджень космосу встановив нові рекорди польотів на Марсі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NASA.

"Гелікоптер NASA Ingenuity Mars продовжує встановлювати рекорди, літаючи все швидше і далі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час третього польоту, 25 квітня, вертоліт піднявся на висоту близько 5 метрів (як і під час другого запуску) - і пролетів 50 метрів. При цьому йому вдалося досягти максимальної швидкості 2 метри за секунду.

Нагадаємо, що вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі