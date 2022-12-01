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Генштаб: Район Джанкоя перетворений окупантами на найбільшу базу окупованого Криму – там 750 одиниць техніки

01 грудня 2022, 15:01
Генштаб: Район Джанкоя перетворений окупантами на найбільшу базу окупованого Криму – там 750 одиниць техніки
Фото: Генштаб ЗСУ
Окупанти перетворили Джанкой та прилеглі території на найбільшу військову базу в окупованому Криму.
Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.
 
 
Звідти ведеться передислокація військ, озброєння та техніки рф. За даними розвідки, у польовому парку в районі населеного пункту Медведівка розташовано близько 750 одиниць озброєння та техніки. Противник утримує резерви на півночі Криму для посилення своїх угруповань у Херсонській та Запорізькій областях.
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