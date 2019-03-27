Глава Держприкордонслужби про "євробляхи": Черги на кордонах практично зникли
"Раніше це було часто до того часу, поки діяли терміни на розмитнення. Сьогодні це поодинокі випадки, де, як кажуть "проба пера" – пройдуть чи не пройдуть… Але поки такого не виходить у них, і ми приймаємо відповідні рішення, і направляємо їх до митних підрозділів і заставляємо їх діяти в межах діючого законодавства", - розповів Цигикал в ефірі "Прямого" в ток-шоу "Ехо України".
"В минулі роки люди скаржилися, що саме "євробляхери" стоять на кордоні туди-сюди, то зараз легше буде? Їх кількість менша стала, чи черги будуть?", - запитав Матвій Ганапольский.
"Я вам скажу, що черги на кордонах практично зникли. Тому що ті люди, які жили в прикордонних районах, вони постійно повинні бути раз в п’ять діб виїжджати і заїжджати. І тим самим створювали величезну кількість", - відповів Петро Цигикал.
"Ви маєте на увазі, на "бляхерській" машині?", - уточнив Ганапольский.
"Так. А сьогодні є невеличкі черги – це вантажні автомобілі і туристи, і так далі", - додав Цигикал.
Нагадаємо, що кошти, які надійшли до державного бюджету від митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією спрямовали до Пенсійного фонду.
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