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Глава Держприкордонслужби про "євробляхи": Черги на кордонах практично зникли

"Ті люди, які жили в прикордонних районах, вони постійно повинні бути раз в п’ять діб виїжджати і заїжджати. І тим самим створювали величезну кількість"
Голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал повідомив, що черги на українських кордонах практично зникли.
Глава Держприкордонслужби про "євробляхи": Черги на кордонах практично зникли Петро Цигикал. Фото: mvs.gov.ua

"Раніше це було часто до того часу, поки діяли терміни на розмитнення. Сьогодні це поодинокі випадки, де, як кажуть "проба пера" – пройдуть чи не пройдуть… Але поки такого не виходить у них, і ми приймаємо відповідні рішення, і направляємо їх до митних підрозділів і заставляємо їх діяти в межах діючого законодавства", - розповів Цигикал в ефірі "Прямого" в ток-шоу "Ехо України".

"В минулі роки люди скаржилися, що саме "євробляхери" стоять на кордоні туди-сюди, то зараз легше буде? Їх кількість менша стала, чи черги будуть?", - запитав Матвій Ганапольский.

"Я вам скажу, що черги на кордонах практично зникли. Тому що ті люди, які жили в прикордонних районах, вони постійно повинні бути раз в п’ять діб виїжджати і заїжджати. І тим самим створювали величезну кількість", - відповів Петро Цигикал.

"Ви маєте на увазі, на "бляхерській" машині?", - уточнив Ганапольский.

"Так. А сьогодні є невеличкі черги – це вантажні автомобілі і туристи, і так далі", - додав Цигикал.

Нагадаємо, що кошти, які надійшли до державного бюджету від митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією спрямовали до Пенсійного фонду.

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27 03 2019 15:43
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