Глава Держприкордонслужби про "євробляхи": Черги на кордонах практично зникли

"Ті люди, які жили в прикордонних районах, вони постійно повинні бути раз в п’ять діб виїжджати і заїжджати. І тим самим створювали величезну кількість"

Голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал повідомив, що черги на українських кордонах практично зникли.

"Раніше це було часто до того часу, поки діяли терміни на розмитнення. Сьогодні це поодинокі випадки, де, як кажуть "проба пера" – пройдуть чи не пройдуть… Але поки такого не виходить у них, і ми приймаємо відповідні рішення, і направляємо їх до митних підрозділів і заставляємо їх діяти в межах діючого законодавства", - розповів Цигикал в ефірі "Прямого" в ток-шоу "Ехо України".

"В минулі роки люди скаржилися, що саме "євробляхери" стоять на кордоні туди-сюди, то зараз легше буде? Їх кількість менша стала, чи черги будуть?", - запитав Матвій Ганапольский.

"Я вам скажу, що черги на кордонах практично зникли. Тому що ті люди, які жили в прикордонних районах, вони постійно повинні бути раз в п’ять діб виїжджати і заїжджати. І тим самим створювали величезну кількість", - відповів Петро Цигикал.

"Ви маєте на увазі, на "бляхерській" машині?", - уточнив Ганапольский.

"Так. А сьогодні є невеличкі черги – це вантажні автомобілі і туристи, і так далі", - додав Цигикал.

Нагадаємо, що кошти, які надійшли до державного бюджету від митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією спрямовали до Пенсійного фонду.