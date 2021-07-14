СПОРТ ВІДЕОСоюз європейських футбольних асоціацій опублікував прізвища номінантів на автора найкращого голу чемпіонату Європи-2020.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гол Ярмоленка Нідерландам претендує на звання найкращого на Євро-2020
31-річний українець забив красивий м'яч на 75-й хвилині стартового матчу групової стадії проти Нілерландів
Фото: eurosport.
У списку опинився півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко, повідомляє пресслужба УЄФА.
31-річний українець забив красивий м'яч на 75-й хвилині стартового матчу групової стадії проти Нілерландів (2:3).
На найкращий гол Євро-2020 також претендують Кевін де Брюйне (Бельгія), Міккель Дамсгор (Данія), Лоренцо Інсіньє і Федеріко К'єза (обидва - Італія), Лука Модрич (Хорватія), Альваро Мората (Іспанія), Поль Погба (Франція), Кріштіану Роналду (Португалія) та Патрік Шик (Чехія).
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