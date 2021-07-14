Гол Ярмоленка Нідерландам претендує на звання найкращого на Євро-2020 31-річний українець забив красивий м'яч на 75-й хвилині стартового матчу групової стадії проти Нілерландів

Союз європейських футбольних асоціацій опублікував прізвища номінантів на автора найкращого голу чемпіонату Європи-2020.

Фото: eurosport.

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