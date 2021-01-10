Google назвала найпопулярніші серед українців природні парки та заповідники

Компанія Google склала топ-10 природних парків і заповідних зон на основі кількості пошукових запитів українців за дев’ять місяців 2021 року.

Як передає Укрінформ, відповідний рейтинг сформовано на запит Державного агентства розвитку туризму й оприлюднено на його сторінці у Фейсбуці.

"Перша п’ятірка запитів серед природних парків та заповідних зон: Бакота, Асканія-Нова, Тустань, Синевир, Блакитні озера (Чернігівщина)", – йдеться у повідомленні.

Далі у рейтингу розташувалися Рожеві озера, Лемурійське озеро (Херсонщина), Кінбурнська коса (Миколаївщина), Джарилгач (Херсонщина), Санжейка (Одещина) та Шацькі озера (Волинь) – з 6-го до 10-го місця відповідно.

Отже, трійку лідерів сформували заповідники. Бакота – унікальний природний заповідник у національному парку "Подільські Товтри", недалеко від м. Кам'янець-Подільський, на місці затопленого села. Локація відома своїм Михайлівським печерним монастирем і краєвидами.

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф. Е. Фальц-Фейна на Херсонщині заснований 1898 року. Нині він внесений ЮНЕСКО до списку еталонних територій планети. Це одне із семи природних чудес України, що має велику наукову та культурно-пізнавальну цінність. Цілинний степ "Асканії-Нови" – єдина в Європі ділянка типчаково-ковилового степу, якої ніколи не торкався плуг.

До складу заповідника входять акліматизаційний зоологічний парк, колекція тварин якого – національне надбання України, та дендрологічний парк загальнодержавного значення. Туристи тут можуть відвідати сафарі – виїзд у степ для знайомства з численними місцевими мешканцями – зебрами, буйволами, антилопами, нільгау, муфлонами, африканськими ватусі, бізонами, кіньми Пржевальського. Однак наразі проведення організованих екскурсій "Ретрофотосафарі" у супроводі екскурсовода заборонено через погіршенням епідеміологічної ситуації, спричиненої коронавірусом SARS-COV-2. Побачити, який вигляд має така мандрівка, можна на відео Укрінформу.

Натомість Державний історико-культурний заповідник "Тустань", який замикає трійку лідерів рейтингу, славиться своєю наскельною фортецею, що датується ХII-ХVІ ст. Це унікальна пам’ятка природи та будівництва, яка не мала аналогів у Європі. Фортеця діяла як потужний оборонний, митний та адміністративний центр.