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Готовність підрозділів відбивати можливе вторгнення з білорусі перевірив Сергій Наєв

24 грудня 2022, 09:33
Готовність підрозділів відбивати можливе вторгнення з білорусі перевірив Сергій Наєв
Фото: РБК-Україна
Командувач Об’єднаних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність підрозділів з відбиття можливого нападу агресора на північному напрямку з території республіки білорусь.
Про це командування Об’єднаних сил ЗСУ повідомляє у Facebook.
 
"Сили оборони відпрацювали елементи протидії висадці повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп противника в район об’єкта критичної інфраструктури – нанесення вогневого ураження силами мінометної та артилерійської батарей, взяття противника в кільце, переправи через водну перешкоду, відбиття масованої атаки безпілотних летальних апаратів та повне знищення противника всіма наявними засобами", - поінформував командувач.
 
Заходи відбуваються на тлі раптової перевірки збройних сил ворога на території білорусі, що в межах навчань відпрацьовують дії наступального характеру.
 
"На території республіки білорусь розпочато перевірку підрозділів 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії. Зокрема мотострілецький батальйон та два танкові батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України", – заявив Наєв.
 
 
За його словами, "своєю чергою, на території Київської області на одному з важливих державних об’єктів критичної інфраструктури відбулось тренування з підрозділами, які здійснюють охорону та оборону зазначеного об’єкта. Злагоджені і чіткі дії оборонців засвідчили їх готовність до адекватної протидії у випадку, якщо ворог намагатиметься здійснити захоплення цього об’єкта".
 
Прикордонники зафіксували нагнітання ситуації з боку росії та білорусі, зокрема шляхом створення спільного угруповання військ.
 
У Генштабі ЗСУ не виключають, що росіяни знову спробують вдатися до наступу на Київ з білорусі – через Чорнобильську зону або Чернігівську область.
 
В Інституті вивчення війни (ISW) також вважають, що участь білорусі у війні проти України лишається малоймовірною.
 
кордонЗСУвійна з РосієюСергій Наєв

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