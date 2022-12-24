Готовність підрозділів відбивати можливе вторгнення з білорусі перевірив Сергій Наєв

Командувач Об’єднаних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність підрозділів з відбиття можливого нападу агресора на північному напрямку з території республіки білорусь.

Про це командування Об’єднаних сил ЗСУ повідомляє у Facebook.

"Сили оборони відпрацювали елементи протидії висадці повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп противника в район об’єкта критичної інфраструктури – нанесення вогневого ураження силами мінометної та артилерійської батарей, взяття противника в кільце, переправи через водну перешкоду, відбиття масованої атаки безпілотних летальних апаратів та повне знищення противника всіма наявними засобами", - поінформував командувач.

Заходи відбуваються на тлі раптової перевірки збройних сил ворога на території білорусі, що в межах навчань відпрацьовують дії наступального характеру.

"На території республіки білорусь розпочато перевірку підрозділів 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії. Зокрема мотострілецький батальйон та два танкові батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України", – заявив Наєв.

За його словами, "своєю чергою, на території Київської області на одному з важливих державних об’єктів критичної інфраструктури відбулось тренування з підрозділами, які здійснюють охорону та оборону зазначеного об’єкта. Злагоджені і чіткі дії оборонців засвідчили їх готовність до адекватної протидії у випадку, якщо ворог намагатиметься здійснити захоплення цього об’єкта".

Прикордонники зафіксували нагнітання ситуації з боку росії та білорусі, зокрема шляхом створення спільного угруповання військ.

У Генштабі ЗСУ не виключають, що росіяни знову спробують вдатися до наступу на Київ з білорусі – через Чорнобильську зону або Чернігівську область.