Гравці зворушливо подякували Андрію Шевченку за спільну роботу в збірній

Хотів би вам сказати величезне спасибі за вашу довіру, що дали мені шанс. Мені це дуже приємно і лестить. Шалено радий був перебувати поряд з вами, тому що ви - мій кумир дитинства. Для мене було величезною мотивацією перебувати поруч з вами

У запису відео взяли участь Георгій Бущан, Едуард Соболь, Олександр Зубков і Євген Макаренко.

Голкіпер збірної України Георгій Бущан подякував Андрію Шевченку за роботу в національній команді, передає Укрінформ.

"Хотів би вам сказати величезне спасибі за вашу довіру, що дали мені шанс. Мені це дуже приємно і лестить. Шалено радий був перебувати поряд з вами, тому що ви - мій кумир дитинства. Для мене було величезною мотивацією перебувати поруч з вами", - сказав Бущан.

У запису прощального відео з побажаннями і словами подяки Андрію Шевченку також взяли участь захисник Едуард Соболь, вінгер Олександр Зубков і півзахисник Євген Макаренко.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні посаду головного тренера збірної України залишив Андрій Шевченко, який не став продовжувати контракт з УАФ. 1 вересня "синьо-жовті" зіграють з Казахстаном в четвертому турі відбору на чемпіонат світу-2022.