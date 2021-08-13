СПОРТ ВІДЕОУ запису відео взяли участь Георгій Бущан, Едуард Соболь, Олександр Зубков і Євген Макаренко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гравці зворушливо подякували Андрію Шевченку за спільну роботу в збірній
Хотів би вам сказати величезне спасибі за вашу довіру, що дали мені шанс. Мені це дуже приємно і лестить. Шалено радий був перебувати поряд з вами, тому що ви - мій кумир дитинства. Для мене було величезною мотивацією перебувати поруч з вами
Андрій Шевченко. Фото: REUTERS
Голкіпер збірної України Георгій Бущан подякував Андрію Шевченку за роботу в національній команді, передає Укрінформ.
"Хотів би вам сказати величезне спасибі за вашу довіру, що дали мені шанс. Мені це дуже приємно і лестить. Шалено радий був перебувати поряд з вами, тому що ви - мій кумир дитинства. Для мене було величезною мотивацією перебувати поруч з вами", - сказав Бущан.
У запису прощального відео з побажаннями і словами подяки Андрію Шевченку також взяли участь захисник Едуард Соболь, вінгер Олександр Зубков і півзахисник Євген Макаренко.
Як повідомляв Укрінформ, у серпні посаду головного тренера збірної України залишив Андрій Шевченко, який не став продовжувати контракт з УАФ. 1 вересня "синьо-жовті" зіграють з Казахстаном в четвертому турі відбору на чемпіонат світу-2022.
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