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Гравці зворушливо подякували Андрію Шевченку за спільну роботу в збірній

Хотів би вам сказати величезне спасибі за вашу довіру, що дали мені шанс. Мені це дуже приємно і лестить. Шалено радий був перебувати поряд з вами, тому що ви - мій кумир дитинства. Для мене було величезною мотивацією перебувати поруч з вами
У запису відео взяли участь Георгій Бущан, Едуард Соболь, Олександр Зубков і Євген Макаренко.
Гравці зворушливо подякували Андрію Шевченку за спільну роботу в збірній Андрій Шевченко. Фото: REUTERS
Голкіпер збірної України Георгій Бущан подякував Андрію Шевченку за роботу в національній команді, передає Укрінформ.
 
"Хотів би вам сказати величезне спасибі за вашу довіру, що дали мені шанс. Мені це дуже приємно і лестить. Шалено радий був перебувати поряд з вами, тому що ви - мій кумир дитинства. Для мене було величезною мотивацією перебувати поруч з вами", - сказав Бущан.
 
 
У запису прощального відео з побажаннями і словами подяки Андрію Шевченку також взяли участь захисник Едуард Соболь, вінгер Олександр Зубков і півзахисник Євген Макаренко.
 
Як повідомляв Укрінформ, у серпні посаду головного тренера збірної України залишив Андрій Шевченко, який не став продовжувати контракт з УАФ. 1 вересня "синьо-жовті" зіграють з Казахстаном в четвертому турі відбору на чемпіонат світу-2022.
 
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13 08 2021 16:17
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