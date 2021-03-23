Хот-доги на лаві: виверження вулкану в Ісландії стало центром незвичного туризму

Влада Ісландії попереджає мешканців про зростання забруднення повітря небезпечними газами, які утворилися під час виверження

Поблизу Рейк'явіка продовжується виверження вулкану Фаградальсф'ядль, в мережі з’являється дедалі більше відео з потоками розпеченої лави.

Ісландія, 14 вересня 2014. Літак, що летить над вулканом Bardarbunga. Фото: АFР

Місце виверження дуже швидко привабило туристів, повідомляє "Європейська правда". Деякі відчайдухи вже посмажили сосиски на лаві.

Водночас влада Ісландії попереджає мешканців про зростання забруднення повітря небезпечними газами, які утворилися під час виверження.

Всім, хто сьогодні відвідає цю місцевість, рекомендується покинути територію до 17.00, спостерігати за виверженням лише із сусідніх гір та уникати спускання в долини чи улоговини.

Ісландія розташована на Серединно-Атлантичному хребті, тому вулканічна активність - звична для тамтешніх мешканців.

Нагадаємо, що раніше в Ісландії допускали пробудження вулкана після суттєвого землетрусу біля Рейк'явіка