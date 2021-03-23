ВІДПОЧИНОК ВІДЕОПоблизу Рейк'явіка продовжується виверження вулкану Фаградальсф'ядль, в мережі з’являється дедалі більше відео з потоками розпеченої лави.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Хот-доги на лаві: виверження вулкану в Ісландії стало центром незвичного туризму
Влада Ісландії попереджає мешканців про зростання забруднення повітря небезпечними газами, які утворилися під час виверження
Ісландія, 14 вересня 2014. Літак, що летить над вулканом Bardarbunga. Фото: АFР
Місце виверження дуже швидко привабило туристів, повідомляє "Європейська правда". Деякі відчайдухи вже посмажили сосиски на лаві.
Водночас влада Ісландії попереджає мешканців про зростання забруднення повітря небезпечними газами, які утворилися під час виверження.
Всім, хто сьогодні відвідає цю місцевість, рекомендується покинути територію до 17.00, спостерігати за виверженням лише із сусідніх гір та уникати спускання в долини чи улоговини.
Ісландія розташована на Серединно-Атлантичному хребті, тому вулканічна активність - звична для тамтешніх мешканців.
Нагадаємо, що раніше в Ісландії допускали пробудження вулкана після суттєвого землетрусу біля Рейк'явіка
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 03 2021 16:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО В Австралії знайшли найдавніший у регіоні наскельний малюнок тварини
- ФОТО В Єгипті археологи знайшли пивоварню, якій може бути близько 5 тисяч років
- ФОТО Казкові скульптури митця з Тернопільщини приваблюють туристів
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"
No articles