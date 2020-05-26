Художній музей у Чернігові готовий приймати екскурсантів

Чернігівський обласний художнiй музей ім. Григорія Галагана відчинив свої двері для відвідувачів після карантину.

Як розповів директор музею Юрій Ткач в коментарі телеканалу "Новий Чернігів", наразі відновлено можливість проведення екскурсій музеєм у невеликих групах до десяти осіб, передає Укрінформ.

"У суботу встановили захисний екран на касах для того, щоб захистити наших співробітників. Закупили додатково засоби захисту очей, маски, дезінфікувальні засоби для протирання контактних поверхонь. Для відвідування музею необхідна наявність маски, кількість гостей – не більше п’яти осіб на один зал, однак ми готові приймати невеликі екскурсійні групи до 10 осіб", – зазначив Ткач.

Під час суворого карантину музей працював тільки в онлайн-форматі. Дві виставки – "Поштова марка" і "Греко-римська міфологія і біблейні легенди" – проходили віртуально. Зараз же експозиції можна відвідати й офлайн.

"Запрошуємо гостей відвідати і оновлену експозицію "Української хати" – додали твори декоративно-ужиткового мистецтва, які згруповані тематично. Є група з гумористичними експонатами, де відтворено сюжети сільського життя; є скриньки, в яких красуні зберігали свої прикраси; є куточок "Сільський гончар" з глиняними і керамічними виробами", – розповів директор Чернігівського обласного художнього музею ім. Галагана.

До вересня в закладі діятиме виставка "Небесне воїнство". У липні музей планує організувати виставку творів етнічних німців. Сьогодні відвідувачам пропонують до огляду 6 великих експозицій.

Нагадаємо, що Чорноморська держава, залежна від туризму, почала полегшувати карантин на тлі зниження кількості інфекцій. З 13 травня Болгарія зняла заборону на туристичні поїздки по країні і почала відкривати готелі.