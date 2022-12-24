Інтерактивна виставка "Зброя перемоги" відкрилася у Львові

У Львові відкрилася навчально-інтерактивна виставка "Зброя перемоги", де можна ознайомитися з озброєнням, яке використовують українські захисники.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

"До 30 грудня у просторі LЕM Station (вул. Вітовського, 57) діятиме навчально-інтерактивна виставка «Зброя перемоги"… Відвідувачі зможуть розглянути і потримати в руках NLAW, Javelin та ще близько 30 зразків використаної протитанкової зброї", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, зазначили в міськраді, тут можна навчитися користуватися різними видами озброєння на інтерактивному VR-тренажері. Експонати не несуть жодної загрози для життя, і є безпечними як для дорослих, так і для дітей.

У програмі заходу також виступи кінологів, тематичні лекції про зброю, тактичну медицину та екіпірування, яке рятує життя.

Відвідувачі експозиції матимуть змогу безплатно випити гарячого чаю та зробити світлини у спеціально відведеній фотозоні.

За словами керівника LEM Station Михайла Лемака, під час виставки збиратимуть кошти на навчально-тренажерний комплекс з технологією доповненої реальності для 7-го прикордонного Карпатського загону, він дозволить удосконалювати механізми користування озброєнням.

На закритті виставки проведуть благодійний аукціон. З молотка підуть використана трофейна зброя, елементи військового спорядження та інші унікальні речі з передової.