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CУСПІЛЬСТВО

Інтерактивна виставка "Зброя перемоги" відкрилася у Львові

24 грудня 2022, 15:41
Інтерактивна виставка
Фото: Укрінформ
У Львові відкрилася навчально-інтерактивна виставка "Зброя перемоги", де можна ознайомитися з озброєнням, яке використовують українські захисники.
Про це повідомляє Львівська міська рада.
 
"До 30 грудня у просторі LЕM Station (вул. Вітовського, 57) діятиме навчально-інтерактивна виставка «Зброя перемоги" Відвідувачі зможуть розглянути і потримати в руках NLAW, Javelin та ще близько 30 зразків використаної протитанкової зброї", - йдеться у повідомленні.
 
 
Окрім цього, зазначили в міськраді, тут можна навчитися користуватися різними видами озброєння на інтерактивному VR-тренажері. Експонати не несуть жодної загрози для життя, і є безпечними як для дорослих, так і для дітей.
 
 
У програмі заходу також виступи кінологів, тематичні лекції про зброю, тактичну медицину та екіпірування, яке рятує життя.
 
Відвідувачі експозиції матимуть змогу безплатно випити гарячого чаю та зробити світлини у спеціально відведеній фотозоні.
 
За словами керівника LEM Station Михайла Лемака, під час виставки збиратимуть кошти на навчально-тренажерний комплекс з технологією доповненої реальності для 7-го прикордонного Карпатського загону, він дозволить удосконалювати механізми користування озброєнням.
 
На закритті виставки проведуть благодійний аукціон. З молотка підуть використана трофейна зброя, елементи військового спорядження та інші унікальні речі з передової.
Львівзброявиставка

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