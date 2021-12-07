Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ ВІДЕО

Італія вирвала перемогу в Англії у фіналі футбольного Євро-2020

Італійці не вигравали цей турнір вже 53 роки
Перемогою збірної Італії завершився XVI чемпіонат Європи з футболу.
Італія вирвала перемогу в Англії у фіналі футбольного Євро-2020 Фото: Ukrinform
У фіналі Євро-2020, який відбувся на "Вемблі" в Лондоні, італійці у серії післяматчевих пенальті обіграли команду Англії - 3:2 (1:1), передає Укрінформ.
 
 
В основний ігровий час команди обмінялися голами. Люк Шоу на 2-й хвилині зустрічі вивів Англію вперед, на 67-й хвилині паритет відновив захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі.
 
Італійці не вигравали цей турнір вже 53 роки. Англійці вперше взяли участь у вирішальному матчі чемпіонату Європи.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 07 2021 09:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.