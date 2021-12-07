СПОРТ ВІДЕОПеремогою збірної Італії завершився XVI чемпіонат Європи з футболу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Італія вирвала перемогу в Англії у фіналі футбольного Євро-2020
Італійці не вигравали цей турнір вже 53 роки
Фото: Ukrinform
У фіналі Євро-2020, який відбувся на "Вемблі" в Лондоні, італійці у серії післяматчевих пенальті обіграли команду Англії - 3:2 (1:1), передає Укрінформ.
В основний ігровий час команди обмінялися голами. Люк Шоу на 2-й хвилині зустрічі вивів Англію вперед, на 67-й хвилині паритет відновив захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі.
Італійці не вигравали цей турнір вже 53 роки. Англійці вперше взяли участь у вирішальному матчі чемпіонату Європи.
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