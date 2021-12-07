Італія вирвала перемогу в Англії у фіналі футбольного Євро-2020 Італійці не вигравали цей турнір вже 53 роки

Перемогою збірної Італії завершився XVI чемпіонат Європи з футболу.

Фото: Ukrinform

У фіналі Євро-2020, який відбувся на "Вемблі" в Лондоні, італійці у серії післяматчевих пенальті обіграли команду Англії - 3:2 (1:1), передає Укрінформ. В основний ігровий час команди обмінялися голами. Люк Шоу на 2-й хвилині зустрічі вивів Англію вперед, на 67-й хвилині паритет відновив захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі. Італійці не вигравали цей турнір вже 53 роки. Англійці вперше взяли участь у вирішальному матчі чемпіонату Європи. Читайте також: Четверо українців потрапили до символічної збірної відкриттів Євро-2020

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