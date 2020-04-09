Івано-Франківськ подав в суд на Кабмін через потрапляння в "червону зону" карантину

"Вчора ми подали позовну заяву на Кабінет міністрів в Окружний адміністративний суд Києва. До нього приєдналися не тільки міста Івано-Франківської області. Місто Тернопіль також подає до суду"

Міська рада Івано-Франківська подала позов до Окружного адміністративного суду Києва на Кабінет міністрів України. В заяві оспорюється потрапляння міста в "червону зону" карантину.

Про це на брифінгу заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає РБК - Україна.

За його словами, в суд також планує подати місцева влада Тернополя, який також опинився в "червоній зоні" карантину.

"Вчора ми подали позовну заяву на Кабінет міністрів в Окружний адміністративний суд Києва. До нього приєдналися не тільки міста Івано-Франківської області. Місто Тернопіль також подає до суду", - повідомив Марцінків.

Нагадаємо, що 4 вересня в Україні 130 951 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.