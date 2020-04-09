CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОМіська рада Івано-Франківська подала позов до Окружного адміністративного суду Києва на Кабінет міністрів України. В заяві оспорюється потрапляння міста в "червону зону" карантину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Івано-Франківськ подав в суд на Кабмін через потрапляння в "червону зону" карантину
"Вчора ми подали позовну заяву на Кабінет міністрів в Окружний адміністративний суд Києва. До нього приєдналися не тільки міста Івано-Франківської області. Місто Тернопіль також подає до суду"
Руслан Марцінків. Фото: franyk.com
Про це на брифінгу заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає РБК - Україна.
За його словами, в суд також планує подати місцева влада Тернополя, який також опинився в "червоній зоні" карантину.
"Вчора ми подали позовну заяву на Кабінет міністрів в Окружний адміністративний суд Києва. До нього приєдналися не тільки міста Івано-Франківської області. Місто Тернопіль також подає до суду", - повідомив Марцінків.
Нагадаємо, що 4 вересня в Україні 130 951 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.
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04 09 2020 17:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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