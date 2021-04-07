ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОДослідникам з університету Тель-Авіва вдалося створити технологію, товщиною всього лише у 2 атоми, призначену для зберігання інформації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ізраїльські науковці змогли створити найтонший у світі пристрій
Коли електричне поле подається у протилежному напрямку, система "ковзає", щоб змінити орієнтацію. Вона залишається стабільною, навіть коли поле вимкнено
Фото: Ukrinform
Про це передає Укрінформ із посиланням на The Independent.
Як пише видання, сучасні пристрої складаються з крихітних кристалів, які містять у собі приблизно 1 мільйон атомів, 100 атомів у квадраті. У комп'ютері вони перемикаються для кодування та обробки інформації.
У престижному науковому журналі Science опублікували дослідження про використання шарів бору та азоту, товщиною в 1 атом. Як пояснили автори, завдяки зменшенню технології до 2 атомів електрони рухаються крізь шар з більшою швидкістю. У природному стані відповідний матеріал складається з великої кількості шарів, які накладені один на одного.
За словами доктора Моше Бен Шалома з університету Тель-Авіва, дослідники змогли скласти шари у паралельній конфігурації без обертання. Гіпотетично атоми одного виду через це опиняються в ідеальному перекритті, попри силу відштовхування.
"Коли електричне поле подається у протилежному напрямку, система "ковзає", щоб змінити орієнтацію. Вона залишається стабільною, навіть коли поле вимкнено", – наголосив науковець.
За словами вчених, ця технологія зможе зробити пристрої швидшими та менш щільними, що дозволить споживати менше енергії. Також вона має посприяти розробці інших пристроїв, які накопичують та перетворюють енергію, а також таких, які взаємодіють зі світлом.
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