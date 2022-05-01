James Webb розгорнув у космосі екран завбільшки з тенісний корт

Новий телескоп «Джеймс Вебб» успішно розгорнув та натягнув усі шари теплозахисного екрану, завершивши один із найважливіших етапів розгортання обсерваторії у космосі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Теплозахисний екран необхідний для захисту телескопа від випромінювання з боку Сонця, Землі й Місяця. Лише з цим бар'єром розміром із тенісний корт «Джеймс Вебб» зможе виявляти сигнали, що надходять від найдальших об'єктів у Всесвіті.

Пусконалагоджувальні роботи тепер будуть зосереджені на розпаковуванні дзеркал телескопа, найбільше з яких має ширину 6,5 м.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці грудня найпотужніший телескоп у світі «Джеймс Вебб» вартістю 10 мільярдів доларів був запущений до космосу.

Серед ключових цілей обсерваторії – вивчення перших екзопланет, зірок-піонерів. Саме ядерні реакції у цих об'єктах сприяли утворенню найперших важких атомів, необхідних для життя - вуглецю, азоту, кисню, фосфору й сірки.