ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОНовий телескоп «Джеймс Вебб» успішно розгорнув та натягнув усі шари теплозахисного екрану, завершивши один із найважливіших етапів розгортання обсерваторії у космосі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
James Webb розгорнув у космосі екран завбільшки з тенісний корт
Фото: NASA
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Теплозахисний екран необхідний для захисту телескопа від випромінювання з боку Сонця, Землі й Місяця. Лише з цим бар'єром розміром із тенісний корт «Джеймс Вебб» зможе виявляти сигнали, що надходять від найдальших об'єктів у Всесвіті.
Пусконалагоджувальні роботи тепер будуть зосереджені на розпаковуванні дзеркал телескопа, найбільше з яких має ширину 6,5 м.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці грудня найпотужніший телескоп у світі «Джеймс Вебб» вартістю 10 мільярдів доларів був запущений до космосу.
Серед ключових цілей обсерваторії – вивчення перших екзопланет, зірок-піонерів. Саме ядерні реакції у цих об'єктах сприяли утворенню найперших важких атомів, необхідних для життя - вуглецю, азоту, кисню, фосфору й сірки.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 01 2022 12:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО LG представила концепцію прозорих дисплеїв
- ФОТО "Мисливець за астероїдами" NASA зробив перші світлини космосу
- ФОТО ТОП-10 українських стартапів, які залучили найбільше інвестицій у 2021 році
- Особистий секретар для кожного: як українці створили віртуального офіс-менеджера і чому він користується
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин