CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОВалентин Бур'янов, який вплав намагався дістатися до закритого на період карантину Гідропарку, повідомив, що суд закрив адміністративне провадження щодо нього через відсутність події і складу правопорушення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Карантин у Києві: "плавець із Гідропарку" похвалився закритою справою
7 квітня він заявив, що зробив це, тому що вважає постанову Кабміну про посилення карантину незаконною
Фото : facebook
Про це він написав у Facebook, передає Укрінформ.
“20.07.2020 року Дніпровський суд міста Києва виправдав мене по справі про адміністративне правопорушення щодо подій від 06.04.2020 в Гідропарку (закрив провадження за відсутністю події і складу правопорушення”, - написав Бур'янов.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 21 липня в Україні зафіксовано 60 166 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1518 летальних, 32 199 пацієнтів одужали.
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21 07 2020 12:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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