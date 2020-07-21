Карантин у Києві: "плавець із Гідропарку" похвалився закритою справою 7 квітня він заявив, що зробив це, тому що вважає постанову Кабміну про посилення карантину незаконною

Валентин Бур'янов, який вплав намагався дістатися до закритого на період карантину Гідропарку, повідомив, що суд закрив адміністративне провадження щодо нього через відсутність події і складу правопорушення.

Фото : facebook

Про це він написав у Facebook, передає Укрінформ. “20.07.2020 року Дніпровський суд міста Києва виправдав мене по справі про адміністративне правопорушення щодо подій від 06.04.2020 в Гідропарку (закрив провадження за відсутністю події і складу правопорушення”, - написав Бур'янов. Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 21 липня в Україні зафіксовано 60 166 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1518 летальних, 32 199 пацієнтів одужали.

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