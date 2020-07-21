Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО ВІДЕО

Карантин у Києві: "плавець із Гідропарку" похвалився закритою справою

7 квітня він заявив, що зробив це, тому що вважає постанову Кабміну про посилення карантину незаконною
Валентин Бур'янов, який вплав намагався дістатися до закритого на період карантину Гідропарку, повідомив, що суд закрив адміністративне провадження щодо нього через відсутність події і складу правопорушення.
Карантин у Києві: "плавець із Гідропарку" похвалився закритою справою Фото : facebook

Про це він написав у Facebook, передає Укрінформ.

“20.07.2020 року Дніпровський суд міста Києва виправдав мене по справі про адміністративне правопорушення щодо подій від 06.04.2020 в Гідропарку (закрив провадження за відсутністю події і складу правопорушення”, - написав Бур'янов.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 21 липня в Україні зафіксовано 60 166 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1518 летальних, 32 199 пацієнтів одужали.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 07 2020 12:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Книги про інновації та уяву

Книги про інновації та уяву

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.